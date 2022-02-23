23 zincir market sözlü savunma yapacak

Fiyatları belirlerken ortak hareket ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan 23 zincir market 22 Mart'ta sözlü savunma yapacak.

Perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Bahse konu sözlü savunma toplantısı 22 Mart 2022 tarihinde saat 10:30'da web üzerinden canlı (online) olarak uzaktan yapılacak.

Bloomberg HT'nin haberine göre toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen (katılım online olacaktır) şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 15 Mart 2022 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor. .