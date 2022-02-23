DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Adalet Bakanlığı'ndan BAE'ye Sedat Peker girişimi
Çorum FK - Bayburt ÖİS maçını canlı izle! CANLI İZLE
Prof. Dr. Ercan: Sınırı Stalin çizdi, isterse Putin bozar
Bucaspor 1928 - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçını canlı izle! CANLI İZLE
Metin Özkan kimdir? Metin Özkan olayı nedir? Metin Özkan nereli, kaç yaşında?
Maske zorunluluğu bitti mi? Maske yasağı ne zaman kalkacak?
Sedat Peker Türkiye'ye iade mi edilecek? Sedat Peker Türkiye'ye getirilecek mi? Sedat Peker tutuklanacak mı?
ABD’den Ukrayna sınırına askeri destek
Altın ve dolarda son durum ne? Gram altın ne kadar oldu?
50 lira değişti mi? Yeni 50 TL mi çıktı? 50 TL'de hangi değişiklikler var?
100 lira değişti mi? 100 TL'de ne değişti?
İmran Han'dan Moskova'ya sürpriz ziyaret
Dolandırıcılar, şimdi de elektrik faturaları üzerinden vatandaşları tuzaklarına düşürmeye başladı
2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri (Gözetmen-Salon Başkanı-Yedek Gözetmen)

TIMETURK / EKONOMİ / 23 zincir market sözlü savunma yapacak

23 zincir market sözlü savunma yapacak

Fiyatları belirlerken ortak hareket ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan 23 zincir market 22 Mart'ta sözlü savunma yapacak.

2 Saat Önce
2022-02-23 10:45:13
23 zincir market sözlü savunma yapacak

Perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Bahse konu sözlü savunma toplantısı 22 Mart 2022 tarihinde saat 10:30'da web üzerinden canlı (online) olarak uzaktan yapılacak.

Bloomberg HT'nin haberine göre toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen (katılım online olacaktır) şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 15 Mart 2022 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş