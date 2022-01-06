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TIMETURK / EKONOMİ / 23 milyon haneye indirimli elektrik

23 milyon haneye indirimli elektrik

Elektrikte kademeli tarife, gelir seviyesi düşük olan hanelere destek sağlayacak. 150 kilovatsaate kadar tüketim yapan aboneler, düşük fiyat ödeyecek. Türkiye'de bu durumda yaklaşık 23 milyon konut var.

2 Saat Önce
2022-01-06 09:29:28
23 milyon haneye indirimli elektrik

Hayata geçirilen elektrikte kademeli tarife uygulaması 150 kilovatsaate kadar tüketim yapan aboneler düşük fiyattan elektrik kullanacak. Türkiye'de bu miktarın altında elektrik tüketen 23 milyon konutun bulunuyor. Toplam konut aboneleri içerisinde yüzde 60'ı kapsayan bu kısım ilk kademeden elektrik faturası ödeyecek.

DÜŞÜK VE YÜKSEK KADEME

Elektrikte kademeli tarifeye geçişle birlikte aylık tüketimi 150 kilovatsaate kadar olan evler düşük düşük kademe birim fiyatından, belirtilen miktarın üzerinde tüketim yapanların ise yüksek kademe birim fiyatından faturalandırılmasını öngörüyor.

Bu yıl birinci çeyrek yani ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan döneminde 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler 38 milyon hane için kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacak. 150 kilovatsaatin üzerinde kullanılan her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat ise 2,06 TL olacak.

AMAÇ DAR GELİRLİYE DESTEK

Kademeli tarifenin hedefinin enerji kullanımında verimlilik ve özellikle gelir durumu daha az olan tüketicilere daha fazla destek sağlamak olduğunu belirten AK Parti ekonomi kurmayları, “38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip olup başka bir deyişle, toplam konut abonelerinin yüzde 60'ı ay olarak bu rakamın altında yani 150 kilovatsaatin altında tüketim gerçekleştirmektedir” dedi.

Kaynak: TGRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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