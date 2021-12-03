23.00-00.59 arası çılgınlık!

Black Friday haftasında 125 bin farklı ürün satılırken kullanıcılar sipariş için geç saatlere dek bekledi. Teknolojik aletlerde en çok hızlı şarj adaptörü ve Android telefon satın alındı. Gıdada ise muz, kuru soğan ve badem ön plana çıktı

Hem markaların hem de tüketicilerin heyecanla beklediği bir Black Friday dönemi daha geride kaldı. Bu yıl da Kasım ayının geneline yayılan indirim günleri kapsamında, e-ticarette hareketli bir dönem yaşandı. Related Digital de ayın en hareketli günlerini kapsayan 20-26 Kasım tarihlerine ilişkin online alışveriş verilerini açıkladı. Related Digital'in verilerine göre; bu dönemde 125 bin adet ürün satıldı. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yılın en çok satın alınan ürünler listesine hızlı şarj adaptörü ve Android telefonlar üst sıradan giriş yaptı.

21 milyon e-posta gönderimi yapıldı

Markalar ise Black Friday dönemi için Kasım ayı başından itibaren hazırlık yapmaya başladı. Bu kapsamda; şirketlerin 20-26 Kasım tarihleri arasında düzenlediği kampanyalarla ilgili 250 milyondan fazla kampanya e-posta gönderimi yapıldı. Yalnızca Black Friday gününe özel 21 milyon kampanya e-posta gönderimi yapıldı. Ayrıca 5 yıllık Black Friday dönemi verilerine göre farklı sektörlerin toplam kampanya e-posta gönderim adetlerinde yüzde 432'lik büyüme gerçekleşti.

En aktif alışveriş saatleri

Türkiye'de “Muhteşem Cuma”, “Efsane Cuma”, “Beklenen Cuma” gibi farklı isimlerle adlandırılan Black Friday indirimlerinin son yıllarda Kasım ayı geneline yayılmasının ardından tüketiciler de tercihini online alışverişten yana kullandı. Pandemi kuralları kapsamında alınan önlemler de e-ticaretteki hareketliliği artırdı, insanlar mağazalara gitmek yerine online platformlardan alışveriş yapmayı tercih etti.

20-26 Kasım haftasında e-ticaret platformları aracılığıyla 125 bin farklı ürün satıldı. Tüketiciler ise alışveriş için geç saatleri bekledi ve en aktif alışveriş saatleri 23.00-00.59 oldu. En yüksek indirim oranları giyim, ev yaşam ve spor ürünlerinde yapıldı.

Teknolojide telefon gıdada muz

Teknolojik aletlerde en çok hızlı şarj adaptörü ve Android telefon satın alındı. Gıda alışverişinde ise muz, kuru soğan ve badem ön plana çıktı. Perakende tekstil firmalarından ise ağırlıklı olarak hediye kartı, erkek parfüm ve erkek koşu ayakkabısı satın alındı. Mutfak ve sofra ürünlerinden ise servis tabakları en çok satın alınan ürünler listesinde ilk sıralarda yer aldı.

Markalar da bu döneme önceden hazırlanmaya başladı. Şirketlerin 20-26 Kasım tarihlerine özel olarak düzenlediği kampanyalarla ilgili 250 milyondan fazla kampanya e-posta gönderimi yapıldı. Bu dönemde kampanya e-posta açılma oranı yüzde 15 ve e-postadan dönüşüm oranı yüzde 3 olarak hesaplanırken yalnızca Black Friday gününe özel 21 milyon kampanya e-posta gönderimi yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.