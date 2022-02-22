22 Şubat Salı altın fiyatları | Kapalıçarşıda altın ne kadar? Bugün altın ne kadar düştü?
22 Şubat Salı altın fiyatları | Altın fiyatlarındaki düşüşten sonra yatırımcılar fiyatları yakından takip ediyor. Peki ama gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar altın ve 14 ayar altın bugün kaç TL? İşte kapalıçarşı altın fiyatları...
2022-02-22 09:12:09
Altın fiyatlarındaki düşüşten sonra yatırımcılar fiyatları yakından takip ediyor. Peki ama gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar altın ve 14 ayar altın bugün kaç TL? İşte kapalıçarşı altın fiyatları...
Bugün altın ne kadar düştü?
Gram altın bugün 837 liradan işlem görüyor. Gün içinde artacağı düşünülen altın fiyatlarında, sabah saatlerinde, 2 puanlık bir düşüş yaşandı.
22 Şubat Salı altın fiyatları
Gram altın
- 837,74
- 837,90
22 ayar bilezik
- 762,95
- 770,26
Cumhuriyet altını
- 5.439,00
- 5.521,00
Yarım altın
- 2.727,00
- 2.770,00
Çeyrek altın
- 1.362,00
- 1.384,00
14 ayar altın gramı
- 458,48
- 553,92
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