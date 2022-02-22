DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya'nın karar metninde ''2008'' detayı! 'Kopyala-yapıştır işgal'
Bülent Korkmaz kimdir? Kaç yaşında? Bülent Korkmaz Galatasaray hakkında ne dedi?
Başakşehir - Konyaspor maçı hangi kanalda? Başakşehir - Konyaspor maçı kadrosu açıklandı mı? Başakşehir - Konyaspor maçı hangi gün?
Üç Kuruş 15. bölüm tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm (15.bölüm) fullHD
Kayserispor biletleri bitti mi? Kayserispor bilet alma! Trabzonspor - Kayserispor biletleri!
Rusya-Ukrayna savaşı çıkarda altın yükselir mi? Rusya-Ukrayna savaşında altın ne kadar yükselir?
Pekmez limon karışımı nasıl yapılır? Pekmez ve limon karışımının faydası nedir?
Putin'in Donbas kararı rubleyi de vurdu!
Taliban 4350 üyesinin görevine son verdi: 'Kötü insanları temizledik'
Rusya-Ukrayna savaşı çıkarsa dolar ne olur? Rusya-Ukrayna savaşında dolar yükselir mi, düşer mi?
Yasak Elma 132. bölüm tek parça izle | Yasak Elma yeni bölüm (132.bölüm) full HD
Zelenskiy, Erdoğan'la Putin'in kararını görüşecek
''Putin orduya 'Ukrayna'ya girin' emri verdi''
22 Şubat Salı altın fiyatları | Kapalıçarşıda altın ne kadar? Bugün altın ne kadar düştü?
Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Rusya neden Ukrayna'ya girdi? Rusya Ukrayna'yı İşgale başladı mı?

TIMETURK / EKONOMİ / 22 Şubat Salı altın fiyatları | Kapalıçarşıda altın ne kadar? Bugün altın ne kadar düştü?

22 Şubat Salı altın fiyatları | Kapalıçarşıda altın ne kadar? Bugün altın ne kadar düştü?

22 Şubat Salı altın fiyatları | Altın fiyatlarındaki düşüşten sonra yatırımcılar fiyatları yakından takip ediyor. Peki ama gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar altın ve 14 ayar altın bugün kaç TL? İşte kapalıçarşı altın fiyatları...

1 Saat Önce
2022-02-22 09:12:09
22 Şubat Salı altın fiyatları | Kapalıçarşıda altın ne kadar? Bugün altın ne kadar düştü?

Altın fiyatlarındaki düşüşten sonra yatırımcılar fiyatları yakından takip ediyor. Peki ama gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar altın ve 14 ayar altın bugün kaç TL? İşte kapalıçarşı altın fiyatları...

Bugün altın ne kadar düştü?

Gram altın bugün 837 liradan işlem görüyor. Gün içinde artacağı düşünülen altın fiyatlarında, sabah saatlerinde, 2 puanlık bir düşüş yaşandı.

22 Şubat Salı altın fiyatları

Gram altın

  • 837,74
  • 837,90

22 ayar bilezik

  • 762,95
  • 770,26

Cumhuriyet altını

  • 5.439,00
  • 5.521,00

Yarım altın

  • 2.727,00
  • 2.770,00

Çeyrek altın

  • 1.362,00
  • 1.384,00

14 ayar altın gramı

  • 458,48
  • 553,92

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş