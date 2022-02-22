22 Şubat Salı altın fiyatları | Kapalıçarşıda altın ne kadar? Bugün altın ne kadar düştü?

22 Şubat Salı altın fiyatları | Altın fiyatlarındaki düşüşten sonra yatırımcılar fiyatları yakından takip ediyor. Peki ama gram altın, yarım altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar altın ve 14 ayar altın bugün kaç TL? İşte kapalıçarşı altın fiyatları...