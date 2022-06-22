22 Haziran mazota indirim var mı? Mazota indirim gelecek mi? 22 Haziran motorin litresi ne kadar? Yurt içinde döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket ve uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarının artması ile benzin ve mazota peş peşe zamlar gelmişti. 22 Haziran'da gelen bir haber ise araç sahiplerini sevindirdi. Benzinde indirim beklenirken dizel araç sahipleri de mazota indirim gelecek mi? sorusunu sormaya başladı.

Benzinde indirim beklentisi ortaya çıkınca "22 Haziran mazota indirim var mı?" "Mazota indirim gelecek mi?" "22 Haziran motorin litresi ne kadar?" soruları şu sıralar araç sahipleri tarafından sıkça soruluyor. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması gibi nedenlerden dolayı akaryakıt ürünlerine ülkemizde peş peşe zamlar gelmişti. Son yaşanan gelişme ise araç sahiplerini bir nebze de olsa sevindirecek.

22 Haziran mazota indirim var mı?

Araç sahipleri her gün benzin ve motorine zam yada indirim yapılacak mı sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında gerileeye bağlı olarak benzin grubunda indirime gidilmesi bekleniyor. Dizel araç sahipleri de mazota indirim olup olmayacağını araştırıyor.

Mazota indirim gelecek mi?

23 Haziran Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Mazot grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

22 Haziran motorin litresi ne kadar?

Ankara mazot litresi 30,05 TL

İstanbul / Avrupa mazot litresi 29,94 TL

İstanbul / Anadolu mazot litresi 29,96 TL

İzmir mazot litresi 30,06 TL

22 Haziran benzin litresi ne kadar?

İstanbul / Avrupa benzin litresi 27,52 TL

İstanbul / Anadolu benzin litresi 27,53 TL

Ankara benzin benzin litresi 27,62 TL

İzmir benzin litresi 27,64 TL

Brent petrol ne kadar oldu?

Uluslararası piyasada brent petrol fiyatları bir kaç gündür gerileme evresinde. ABD'de yatırımcıların resesyon olasılığına ilişkin fiyatlamaları nedeniyle sert gerileme kaydetti. ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 3'ü aşan düşüş kaydedildi. ABD ham petrolü 105 doların altını görürken, Brent petrol de 108 dolar seviyesine geriledi.

Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan akaryakıt fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Keşke ülkemizin her yerinden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz. Petrol fiyatlarının bugünkü seviyesinin hiçbir ülke bakımından sürdürülebilir olmadığı açıktır. Katlanarak artan fiyatlar sürdürülebilir değil pompa fiyatlarının ineceğini ümit ediyoruz, sabırla bekleyeceğiz." dedi.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı. .