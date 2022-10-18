2023 memur mesai ücreti | Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan milyonlarca memuru sevindiren yeni bir gelişme yaşandı. Memur fazla mesai ücretlerine 2023 yılından itibaren yüzde 100 zam yapıldı. Zaman zaman mesaiye kalan kamu personelleri ise Memur saat başı fazla mesai ücreti ne kadar? Memur mesai ücreti 5,40 TL mi oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte memur mesai ücretlerine yapılan zammın detayları...

2023 memur mesai ücreti | Memur saat başı fazla mesai ücreti ne kadar? Memur mesai ücreti 5,40 TL mi? sorusu Ocak ayında zam almak için bekleyen milyonlarca kamu pesoneli tarafından sorulmaya başlandı. Memurların gelirlerinde önemli bir yere sahip olan mesai ücretlerinde büyük bir artışa gidildi. 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre saat başı mesai ücretleri iki katına çıkacak.

2023 memur mesai ücreti

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 100 artacak, 2 lira 70 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2023'ten itibaren 5 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2 lira 85 kuruş yerine 5 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla, yanlarında çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına 5 lira 70 kuruş fazla çalışma ücreti alacak.

Memur saat başı fazla mesai ücreti ne kadar?

2023 yılından itibaren memur fazla mesai ücretlerine yüzde 100'e yakın zam gelecek. 2 lira 70 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti 5 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla, yeni yılda 5 lira 40 kuruş ek çalışma ücreti ödenecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla, saat başına 9 lira 20 kuruş ödemede bulunulacak.

Fazla mesai nedir?

Haftalık çalışma süresinin fazlasını yapanlar fazla mesai ücreti alırlar. Fazla mesai ücreti ise günlük ücretten fazla olur. .