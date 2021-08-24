2022 zamlı polis maaşı | 2022 polis maşı ne kadar oldu? 2022 En düşük polis maaşı ne kadar? 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümet ile sendikalar 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak memur ve memur emeklisi zam oranlarında anlaşma sağladı. Milyonlarca memur yeni zam oranları ile yeni yılda alacakları maaşları hesaplamaya başladı. Polisler de 2022 zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki 2022 ocak ve temmuz zamlı polis maaşları ne kadar olacak? Polisler 2022'de ne kadar maaş alacak?

2022 zamlı polis maaşı | 2022 polis maşı ne kadar oldu? 2022 En düşük polis maaşı ne kadar? 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümet ile sendikalar 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak memur ve memur emeklisi zam oranlarında anlaşma sağladı. Milyonlarca memur yeni zam oranları ile yeni yılda alacakları maaşları hesaplamaya başladı. Polisler de 2022 zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki 2022 ocak ve temmuz zamlı polis maaşları ne kadar olacak? Polisler 2022'de ne kadar maaş alacak?

Haftalardır beklenen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri nihayet sona erdi. Görüşmeler ksapmında hükümet ile sendikalar arasında sert zam pazarlıkları yaşandı. Son olarak hükümetin zam teklifi sendikalar tarafından kabul edildi ve anlaşma sağlandı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin cebine girecek parayı etkileyen görüşmeler kimi kesimi memnun ederken bazı kesimi de mutsuz etti. 2022-2023 zam oranları ile milyonlarca memurun maaşı da artacak. Polisler de 2022'de ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı. Peki 2022 zamlı polis maaşı ne kadar oldu? 2022 polis maşı kaç lira? 2022 en düşük polis maaşı ne kadar?

2022 zamlı polis maaşı ne kadar?

Aktif olarak görevde olan bir polis memuru 2021 Temmuz ayında 7 bin 431 TL maaş alıyor. 2022 zam oranı hesaplandığı zaman yılın ilk yarısında yani ocak ayında yüzde 5 artış olacak. Enflasyon hesaba katılmadan polis maaşı 2022'de 7 bin 803 TL'ye çıkacak. Ortaya çıkan bu rakam sadece ocak dönemi için geçerli olacak olacak. Ayrıca 7.05'lik bir enflasyon farkıyla 2022 Ocak-Haziran döneminde polis maaşı 8 bin 326 TL'ye ulaşacak. Temmuz döneminde ise polis maaşlarına yeni bir artış yapılacak.

2022 polis maşı ne kadar oldu?

Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı aldılar. Temmuz zam farkı ile birlikte Polis memuru (8/1) 6.859 maaşı 7232,81 TL'ye çıkmıştı. Yeni zam oranları ise belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin zam oranı belli oldu. 2022 ve 2023 yılları ile ilgili olarak alınan toplu sözleşme kararıyla memur ve emeklilere 2022 yılı için %5 + %7, 2023 yılı için de %8 + %6 zam yapılması kararlaştırıldı. Enflasyon rakamlarının zam oranlarının üzerinde olması durumunda enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacaktır.

2021 memur maaşları ne kadar?

UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

Polis memuru (8/1) 6.883 7.465

Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391

Mühendis (1/4) 8.025 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491

Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

Vaiz (1/4) 6.311 6.844

Avukat (1/4) 7.663 8.311

En düşük memur maaşı 4.500 4.880

Emniyet Genel Müdürlüğü hakkında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Türk Polis Teşkilatı, ilk kez 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan, günümüzde Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatıdır. Sahil ve denizlerde görevini 1982 yılında askerî polis olan sahil güvenliğe, kırsalda ise görevini 1983 yılında askerî polis olan jandarmaya bırakmıştır.

Merkez teşkilatı bünyesinde Ana Komuta Kontrol, Strateji Geliştirme, Arşiv, Asayiş, Bilgi İşlem, Dış İlişkiler, Güvenlik, Haberleşme, Havacılık, İdari ve Mali işler, İkmal-Bakım, İnşaat-Emlak, İnterpol, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele, Koruma, Kriminal, Özel Harekât, Personel, Sağlık İşleri, Sivil Savunma, Sosyal Hizmetler, Teftiş Kurulu, Terörle Mücadele Harekât, Trafik Eğitim ve Araştırma, Trafik ve Denetleme, Yabancılar Hudut İltica Daireleri vardır. Taşra teşkilatını ise, il emniyet müdürlükleri ve ilçe emniyet amirlikleri oluşturur. Genel müdürlük, üst kurum ve yönetim bakımından İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır.

Kurumun yapılanması iki şekilde olmuştur. Birincisi Merkez Teşkilatı ve ikincisi ise Taşra Teşkilatı'dır. Merkez Teşkilatı, Daire Başkanlıkları şeklinde yapılanmıştır. Taşra Teşkilatı ise 81 ilde İl Emniyet Müdürlükleri olarak faaliyet yürütmektedir.

Merkez Teşkilatı'ndaki daire başkanlıklarının bazıları direkt olarak emniyet genel müdürüne bağlı olmak ile birlikte diğerleri ise 5 adet emniyet genel müdür yardımcısına bağlı olarak hizmet vermektedir. Taşra teşkilatında ise illerin başında il emniyet müdürü bulunmakta ve ildeki bütün birimler il emniyet müdürüne bağlı olmaktadır.

Türkiye sınırları içerisinde, belediye teşkilatlanması tamamlanmış olan il, ilçe ve beldelerde güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmakta; daha küçük birimlerin ve yapılaşmaya açılmamış alanların güvenliği ise Jandarma Genel Komutanlığı, sahil ve denizlerimizde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Polis Akademisi'ne bağlı Polis Eğitim Merkezleri (PEM) tarafından, hizmet öncesi eğitiminin tamamı ise Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) isimli eğitim birimleri tarafından verilmektedir. Polis Akademisinde ilk derece amirlik eğitimi veren PAEM mezunları komiser yardımcısı rütbesi ile göreve başlarlar. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde çeşitli alanlarda lisans eğitimi almış olanlar 6 aylık mesleki eğitim ile polis memuru olarak göreve başlarlar. Polis Meslek Yüksek Okullarında ise eğitim 2 yıllık önlisans seviyesinde olup mezunlar polis memuru rütbesiyle göreve başlamaktadırlar.

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