2022 yılında altın ne olur? Gram altın düşer mi yükselir mi? Flaş tahmin

2022'de ons ve gram altının seyri ne olur? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için uygun zaman ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, A Para canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu..

Yıl sonuna yaklaşırken ons altın fiyatlarında hedefler neler? Altın fiyatlarındaki seyir yeni yılda nasıl olur? Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, A Para canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

AŞAĞI YÖNLÜ BASKI

TÜFE tarafındaki veri altını da etkileyecek mi? Altında zaten hafiften onun fiyatlaması var aşağı yönlü baskının olduğunu görüyoruz.

BANDI KIRAR MI?

Ons tarafında 1.778 işte orada 1.600 – 1.750 bandı var orasını aşar mı kırar mı görüntü itibariyle kırar diye düşünüyorum ben.

2022 YILINDA ALTIN NE OLUR?

Önümüzdeki 2022 yılına baktığımızda gram altın tarafında ben pozisyonlanma tarafında olurum.

Çünkü o taraftaki kurdaki artışın devam etmesi gram altın tarafını destekliyor.

Şu anda baktığımızda gram altın tarafına baktığımızda 788 seviyesini görüyoruz. Ama ons bazlı bakarsak ben 2022'de yüzde 20 bandı üzerinde bir getiri sağlamasını beklemem ekstra bir gelişme olmadığı taktirde...

ALTINDA KRİPTO BASKISI

Buradaki ekstra gelişme de varyantla alakalı koronavirüs yeni varyantı çıkar mı çıkmaz mı... Belki o biraz dengeler. Ama enflasyona karşı savunma aracı mıdır derseniz görüntü itibariyle kripto parasına yönelik ciddi düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Altına gitmesi gereken para kripto tarafına yöneliyor. Bence o taraf altının yukarı yönlü hareketini baskılayan en büyük etken.



ALTIN ONS FİYATI BASKILANMAYA DEVAM EDİYOR

Ons altın fiyatları son dönemde ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin haber akışıyla beraber güvenli liman etiketiyle destek bulsa da, bu yeni varyantın öldürücülüğünün azaldığı bilgisi öne çıktı. Bu duruma Fed Başkan Powell'ın açıklamaları eklenince 16 Kasım'da 1877 dolar seviyesini gören ons altın fiyatı Aralık ayında baskılanarak 1800 dolar psikolojik bandının altına çekildi.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI ABD'DEN GELECEK HABER AKIŞINDA OLACAK

Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirilebileceği yönündeki verdiği mesajın etkisiyle ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta 1760 dolara kadar çekildi.

Özellikle Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına duyarlılık gösteren altın fiyatları için ABD yönünden gelecek haber akışının belirleyici olmaya devam edeceğini açıkladı.

ONS ALTIN FED'E ODAKLANDI

ABD'de açıklanacak makro ekonomik verilerin Fed'in para politikasında belirleyeci olacağını belirten ve bununda ons altın fiyatı için oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.

Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.

ALTIN GRAM FİYATI 2021'DE 70'İN ÜZERİNDE KAZANDIRARAK YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ

Gram altın fiyatları yeni haftada 795 lira düzeyine kadar tırmanarak yeni rekorunu kırdı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 795 lira zirve seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde kazanç sağladı.

Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi.

Eylül ayındaki yükseliş trendi dikkate alındığında ise gram altın 315 TL birden yükselerek yatırımcısında yüzde 65 kazandırdı.

Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 130 dolar olarak dikkat çekiyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TEKNİK GÖRÜNÜM

Gram altın tarafında yukarıda 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 760-740-720 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 680 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 650 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: ahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.