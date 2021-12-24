2022 yemek kartı ücreti | 2022 aylık yemek ücreti ne kadar? 2022 günlük yemek parası ne kadar oldu? 2022 aylık yemek parasına ne kadar zam geldi? Asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranında artış sonrası milyonlarca kişi kendi maaşlarında ve sosyal haklarında ne gibi iyileştirmelerin olacağını merak etmeye başladı. 2022 yılında milyonlarca çalışanın maaşı yeniden düzenlenecek. Maaşların yanında çalışanların diğer haklarında da artışlar yapılacak. Yemek yardımı, yol yardımı ve kıyafet yardımı gibi kalemlerde de 2022 yılında ciddi oranda artış olacak.

2022 aylık yemek ücreti ne kadar? 2022 günlük yemek parası ne kadar oldu? 2022 aylık yemek parasına ne kadar zam geldi? Asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranında artış sonrası milyonlarca kişi kendi maaşlarında ve sosyal haklarında ne gibi iyileştirmelerin olacağını merak etmeye başladı. 2022 yılında milyonlarca çalışanın maaşı yeniden düzenlenecek. Maaşların yanında çalışanların diğer haklarında da artışlar yapılacak. Yemek yardımı, yol yardımı ve kıyafet yardımı gibi kalemlerde de 2022 yılında ciddi oranda artış olacak.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre çalışanların yan haklarında da iyileştirmeler yapılacak. Milyonlarca kişi çalıştıkları kurumda aylık yemek ücreti alıyor. Kimisi bu ücreti para şeklinde alırken kimileri de yemek kartı şeklinde alıyor. 2022 yılında asgari ücret zam oranının belli olmasından sonra çalışanların yemek ücretlerine de zam geleceği açıklandı.

2022 günlük yemek parası ne kadar oldu?

2022 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek ücreti, 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca %8 KDV dahil 36,72 TL olarak açıklanmıştır.

2022 aylık yemek ücreti ne kadar?

İş verenler çalışanlarına yemek vermek zorundadır. Yemek vermek yerine yemek kartı ile çalışanlar işe gittikleri her gün yemeklerini dışarıda da yiyebilirler. Milyonlarca çalışan günümüzde çalıştıkları kurumlardan yemek ücreti alıyor. 2022 yılında günlük yemek ücreti 36,72 TL olarak belirlendi. Bunu aylık çalışma günü ile çarparak aylık yemek ücretinizi hesaplayabilirsiniz.

Yemek kartı nedir?

Yemek kartı, firmaların çalışanları için ödemekte olduğu yemek ücretini ön yüklemeli olarak ilettiği bir kart çeşididir. Yemek kartları, personellerin anlaşma bulunan restoranlarda avantajlı öğle yemekleri yemesini sağlamaktadır. Öğle yemekleri dışında anlaşmalı market ve pastane gibi farklı noktalarda da kullanım gerçekleştirilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.