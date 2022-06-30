2022 Temmuz dul ve yetim maaşına zam var mı? Temmuz zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar? Dul ve yetim maaşı bayram öncesi verilir mi?

2022 Temmuz dul ve yetim maaşına zam var mı? Gözler temmuz ayında yapılacak zamlı maaşlara çevrildi. Milyonlarca insanın beklediği zamlar dul ve yetim aylıklarına da vurdu. Peki ama temmuz zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar? İşte merak edilen dul ve yetim aylığı zamlı maaşları...

Gözler temmuz ayında yapılacak zamlı maaşlara çevrildi. Milyonlarca insanın beklediği zamlar dul ve yetim aylıklarına da vurdu. Peki ama temmuz zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar? İşte merak edilen dul ve yetim aylığı zamlı maaşları...

2022 Temmuz dul ve yetim maaşına zam var mı?

Temmuz ayında yapılacak olan enflasyon zammı dul ve yetim aylıklarına da etki edecek. Maaşlara yapılacak olan zam oranı henüz belli olmadı. Detaylar için haber sitemizi takip etmeye devam ediniz...

Dul maaşını erkekler alabilir mi?

Dul maaşı olarak bilinen ölüm aylığı genel olarak kadınlara ödenen bir para gibi algılanıyor. Oysa uygulamaya bakıldığında bir cinsiyet ayrımı yapılmıyor. Eşi vefat eden erkekler de dul maaşı alabiliyor. Üstelik kocanın çalışıyor ya da emekli olmasına da bakılmıyor.

Dul ve yetim maaşı bayram öncesi verilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre bayramdan önce aylıklar hak sahiplerinin hesaplarında olacak. Dolayısıyla 9 Temmuz öncesinde dul ve yetim aylıkları hesaplara yatırılacak. .