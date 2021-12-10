2022 SSK emekli maaşına yüzde kaç zam yapıldı? 2022 emekli aylığı ne kadar olacak? Emekliler kaç lira zam alacak? Milyonlarca kişi 2021'in sonlarına doğru gelindikçe maaşlarına ne kadar zam yapılacağının hesabını yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından memur ve memur emeklilerine ek zam düzenlemesi yapılacağı açıklanmıştı. Milyonlarca SSK-Bağ-Kur emeklisi de kendi maaşlarına ek zam yapılacak mı sorusuna yanıt arıyor. İşte SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli aylık zamları ile ilgili detaylar...

2022 SSK emekli maaşına yüzde kaç zam yapıldı? 2022 emekli aylığı ne kadar olacak? Emekliler kaç lira zam alacak? Milyonlarca kişi 2021'in sonlarına doğru gelindikçe maaşlarına ne kadar zam yapılacağının hesabını yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından memur ve memur emeklilerine ek zam düzenlemesi yapılacağı açıklanmıştı. Milyonlarca SSK-Bağ-Kur emeklisi de kendi maaşlarına ek zam yapılacak mı sorusuna yanıt arıyor. İşte SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli aylık zamları ile ilgili detaylar...

Milyonlarca emekli 2022'de ellerine ne kadar para geçeceğini merak ediyor. Artan hayat pahalılığı ve pek çok ürüne gelen sürekli zamların ardından emekliler rahat bir nefes alabilmek için maaşlarında iyi bir artış bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün emekli aylıklarının iyileştirmesine yönelik seyyanen zam talebini gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama kapsamında, son günlerde birçok farklı meslek grubunda yapılan maaş iyileştirmelerinin emeklilerin aylıklarında da yapılması talep edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından memur ve memur emeklilerine ek zam düzenlemesi yapılacağı açıklamasının ardından milyonlarca SSK-Bağ-Kur işçi emeklisi kendi aylıklarına düzenleme olup olmayacağını merak ediyor. Peki 2022 SSK emekli maaşına yüzde kaç zam yapıldı? 2022 emekli aylığı ne kadar olacak? Emekliler kaç lira zam alacak?

2022 SSK emekli maaşına yüzde kaç zam yapıldı?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını ocak-temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zamlı alıyor. Bu artış bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleştiriliyor. Beş aylık enflasyon verilerine göre SSK, Bağ-Kur emeklileri de yüzde 10.46'lık zammı garantiledi. Bu durumda yaklaşık 10 milyonun üzerinde SSK, Bağ-Kur emeklisi de yüzde 10'un üzerinde bir zam alacak. Enflasyon farkı ise henüz netleşmiş değil.

2022 emekli aylığı ne kadar olacak?

Ocaktaki zammı bekleyen emekliler için 2 yeni düzenleme gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem taban aylıkların asgari ücret seviyesine çıkarılmasını hem de seyyanen zam talep etti.

Son dönemde farklı meslek gruplarının maaşlarına yapılan iyileştirmeleri, emeklilerin de aylıklarında beklediğini vurgulayan TÜED Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme yapılmasını talep ettiklerini belirterek, zor durumdaki emeklilerin umutla gelecek müjdeyi beklediğini söyledi.

Emekliler kaç lira zam alacak?

Ergün, daha önce de taban aylıkların asgari ücrete eşitlenmesini gündeme taşımıştı. Asgari ücretin halen net 2 bin 825 lira olduğunu belirten TÜED Başkanı Kazım Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı" açıklaması yapmıştı. En düşük emekli aylığı ödemesi 2019 yılında bin, 2020 yılında de bin 500 TL'ye yükseltildi. Temmuz zammıyla taban tutar ek ödeme dahil bin 626 TL'ye çıktı.

Taban aylık 2 bin TL'ye yükseltilirse maaşı 2 bin TL'nin altında olanların, asgari ücrete eşitlenirse de asgari ücretin altında kazancı olanların geliri artacak. Taban emekli aylığının yükseltilmesi dul ve yetim aylıklarına da yansıyacak. Kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında düzenlemeden yararlanacak.

2021 emekli maaşları (Ocak Temmuz)

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.420 2.624

SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.627

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.763 1.912

BAĞ-KUR (TARIM) 1.662 1.802

2021 memur emekli maaşları (Ocak Temmuz)

Müsteşar (1/1) 10.886 11.806

Genel müdür (1/1) 9.622 10.435

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.692 4.004

Memur (Lisans - 1/4) 3.612 3.918

Öğretmen (1/4) 3.715 4.029

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.307 6.840

Başkomiser (1/4) 3.842 4.167

Polis memuru (8/1) 3.842 4.167

Hemşire (Lisans - 1/4) 3.611 3.916

Mühendis (1/4) 4.531 4.913

Teknisyen (Lise -1/4) 3.153 3.419

Profesör (1/4) 8.618 9.346

İmam-hatip 3.715 4.029

Avukat (1/4) 3.715 4.029

En düşük memur emekli aylığı 3.021 3.276

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.