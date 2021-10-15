2022 yılına az bir zaman kala tüm çalışanlar olduğu gibi öğretmenler de maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı. 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri ile varılan uzlaşı sonucu öğretmenlerin 2022 ve 2023 zam oranları belli oldu. Ancak enflasyon farkı öğretmenlerin alacakları zammı değiştiren önemli bir faktör. Asgari ücrete yüzde 22 oranında zam yapılacağının iddia edildiği şu günlerde 2022 öğretmen maaşları ne kadar olacak? 2022 kademe kademe öğretmen zamlı maaşı belli oldu mu?

2022 yılına az bir zaman kala tüm çalışanlar olduğu gibi öğretmenler de maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı. 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri ile varılan uzlaşı sonucu öğretmenlerin 2022 ve 2023 zam oranları belli oldu. Ancak enflasyon farkı öğretmenlerin alacakları zammı değiştiren önemli bir faktör. Asgari ücrete yüzde 22 oranında zam yapılacağının iddia edildiği şu günlerde 2022 öğretmen maaşları ne kadar olacak? 2022 kademe kademe öğretmen zamlı maaşı belli oldu mu?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin kesesini doğrudan ilgilendiren 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri tarafların anlaşması ile sonuçlandı. Anlaşma ile tüm memurlar gibi öğretmenlerde maaşlarına kaç lira zam yapılacağını araştırmaya başladı. 6. Dönem toplu sözleşmeleri ile memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Öğretmenler zam farkı ile maaşların ne kadar olacağını şimdiden merak etmeye başladı.

2022 öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2021 Temmuz ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.205 TL idi. 2022 öğretmen zam oranlarına göre 202 yılının Ocak ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.553 TL olacak. 2022 yılı Temmuz Aralık döneminde ise maaşı 5941 TL'ye yükselecek.

2023'te öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2023 yılında da tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de yüzde 8+yüzde 6 zam yapılacak. Bu zamlara göre 2023 Temmuz ayına kadar 6.417 TL, 2023 Temmuz ayından yıl sonuna kadar da 6.802 TL olacaktır.

NOT: Belirtilen rakamlara enflasyon farkları eklenmemiştir. Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyon oranları ile enslayon fark oranı belli olacak.

2022 yılı bekar 9/1 öğretmen maşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL

2022 yılı bekar 1/4 öğretmen maşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL

2021 Temmuz memur maaşları

UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

Polis memuru (8/1) 6.883 7.465

Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391

Mühendis (1/4) 8.025 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491

Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

Vaiz (1/4) 6.311 6.844

Avukat (1/4) 7.663 8.311

En düşük memur maaşı 4.500 4.880

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