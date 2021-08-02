2022 öğretmen maaşı zam oranı | 2022'de öğretmen maaşına ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam oranı için görüşmeler başladı. 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos Pazartesi günü başladı. Öğretmenler de maaşların yapılacak zammı merakla bekliyor. Temmuz 2021'de yapılan zamla birlikte 1/4 derecedeki öğretmenin zamlı maaşı 6.074 TL'den 6.587 TL'ye çıkmıştı. Peki 2022 zammı ile öğretmen maaşı ne kadar olur?

2022 öğretmen maaşı zam oranı | 2022'de öğretmen maaşına ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam oranı için görüşmeler başladı. 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos Pazartesi günü başladı. Öğretmenler de maaşların yapılacak zammı merakla bekliyor. Temmuz 2021'de yapılan zamla birlikte 1/4 derecedeki öğretmenin zamlı maaşı 6.074 TL'den 6.587 TL'ye çıkmıştı. Peki 2022 zammı ile öğretmen maaşı ne kadar olur?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023 maaş zamlarının görüşülececği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Öğretmenler diğer memurlar gibi maaşlarına yapılacak zam oranını ve sosyal haklarda ne gibi değişiklikler yapılacağını araştırmaya başladı. Türkiye'de yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin alacakları maaşlara 2022 yılında ve 2023 yılında yapılacak zam oranı için kritik süreç başladı. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Peki 2022 öğretmen maaşı zam oranı belli oldu mu? 2022'de öğretmen maaşına ne kadar zam yapılacak?

2022 öğretmen maaşı zam oranı

2021 temmuz ayında memur maaşlarına zam yapıldı. İlk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memur maaşları yüzde 8.45 zam yapıldı. Öğretmen maaşlarına da yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. 1/4 öğretmen maaşı yapılan zamla birlilte 6.587 TL oldu. Peki 2022 öğretmen maaşı zam oranı belli oldu mu? 2022 ve 2023 zam oranlarının görüşüldüğü toplu sözleşme görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı. İlerleyen günlerde zam oranının netlik kazanması bekleniyor.

Uunavan Derece Ocak Temmuz

Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

2022'de öğretmen maaşına ne kadar zam yapılacak?

Öğretmen maaşlarına 2022 ve 2023'te yüzde kaç zam yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Milyonlarca memurun 2022 ve 2023 zam oranının belli olacağı görüşmelerde hükümet zam teklifinin 12 Ağustos perşembe günü yapacak.

Bakandan toplu sözleşme görüşmesi açıkalaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplu sözleşme görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, başkanlığını yaptığı toplantının açılışında, toplu sözleşmelerin demokratik toplumlarda devlet ile toplum arasındaki bağları güçlendiren kurumsal yapılar olduğunu söyledi. Bilgin "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir notada meseleyi ele alacağız."

Yüzde kaç zam talep edildi?

4.2 milyon memur ve 2.2 memur emeklisinin 2 yıllık maaş artışları toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde belli olacak. Memur-Sen 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 zam talebinde bulundu. Hükümet zam teklifinin 12 Ağustos perşembe günü yapacak. Anlaşma olmazsa Hakem Kurulu'na gidilecek.

Öğretmenlere temmuzda yüzde 8.45 zam yapıldı

2021 Temmuz ayında öğretmenler ve diğer memurlara enflasyon zammı ile birlikte yüzde 8,45 oranında zam yapıldı. Öğretmen ve memurların gözü şimdi de 2022 ve 2023 yılı için verlecek zam oranlarında.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.