2022’nin Yatak Odası Trendleri İstanbul Mobilya Fuarı’nda Görücüye Çıkıyor

25 – 30 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek, Türk fuarcılık tarihinin en büyük fuarı IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı için geri sayım başladı. Yüzlerce markanın ürünlerini sergileyeceği fuar kapsamında, mobilyanın yenilikçi markası Castor’da İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de yerini alarak ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. 2022 yılının mobilya trendlerinin görülebileceği fuarda, yatak odasını yenileyecekler için Castor Mobilya en yeni modellerini ziyaretçiler ve alım heyetleri için sergileyecek.

Bu sene ilk kez fuara katılım sağlayacaklarını belirten Castor Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Bakır kullanıcılara yatak odası takımı alırken dikkat etmeleri gereken bazı tüyoları paylaştı. Evlenecek ve evini yenileyecekler bu fuarı kaçırmasın diye belirten Bakır, “Yatak odası takımı seçerken dikkat edilecekler listesinde pek çok husus yer almaktadır. Öncelikli olarak yatak odaları kişilerin dinlenmek ve uyumak için kullandıkları bir alan olduğundan, bu alanda rahatlık ve konfor en ön plana çıkmaktadır. Sonrasında estetik olarak güzel gözükmesi, renk kullanımlarının doğru olması, kullanışlı mobilyalar tercih edilmesi gibi kriterler ön plana çıkmaktadır” dedi.

Hikmet Bakır ayrıca şu noktalara değindi;

Yatak odası takımı seçimi yapılırken, öncelikle olarak rahatlık sağlayan ve eğer depolama alanı olarak da kullanılması amacıyla bazalı olarak tercih edilebilen bir yatak tercih edilmelidir. Yatak seçiminde odanın boyutu mutlaka bazı alınmalıdır.

Bir yatak odası takımının önemli parçalarından olan dolapların seçiminde dikkat edilmesi gereken ilk özellik kullanışlılık olmalıdır. Depolama alanlarının ihtiyaca yönelik olması ve boyutuna göre elverişli bir kullanım sağlaması önemlidir.

Yatak odasında yer alan tüm mobilyaların duvar rengi ve birbirleri ile uyumlu renklerde olması şık bir ambiyans sağlayacaktır.

Yatak odası takımları genellikle içerisinde kullanıcıların bir yatak odasında gereksinim duydukları tüm eşyaları barındırmaktadır.Bu bağlamda tüm parçaların muazzam şekilde odada yer kaplaması için yeterli alanın olup olmadığı tespit edilmelidir. Sonrasında ise mobilyaların yatak odası için kullanışlı olup olmadığı ve tarzları gelmektedir.

Tamamlayıcı ürün grubunda aksesuarların önemi yadsınamaz. Mobilyalara ek olarak perde, halı, aydınlatma gibi eşya seçimleri de yatak odası takımlarını tamamlayan unsurlardandır..

Peki yatak odasında aydınlatma seçimi nasıl olmalıdır?

Yatak odası takım seçimi kadar, seçilen takım ile uyumlu bir aydınlatma seçimi de önemlidir. Yatak odası, kişilerin dinlenmek ve uyumak için zaman geçirdikleri en konforlu alan olduğu için tercih edilecek ışık seçimi de bu duruma uygun olmalıdır. Hem sarı hem de loş bir ışık gözleri yormayacaktır.

Castor Mobilya'nın İstanbul Fuar Merkezi'nde yer alan standı; Salon 1'de ve 156/A numaralı stantta ziyaret edilebilir. .