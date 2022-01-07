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TIMETURK / EKONOMİ / 2022 MTV ne kadar? MTV'ye yüzde kaç zam yapıldı? 1300-1600 cc motor MTV 2022'de ne kadar, kaç lira?

2022 MTV ne kadar? MTV'ye yüzde kaç zam yapıldı? 1300-1600 cc motor MTV 2022'de ne kadar, kaç lira?

2022 MTV ne kadar? MTV'ye yüzde kaç zam yapıldı? 1300-1600 cc motor MTV 2022'de ne kadar, kaç lira? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2022 yılında zamlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme oranına göre Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde 2022 yılında değerleme oranı yüzde 36,20 olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan MTV’de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirledi.

59 Dakika Önce
2022-01-07 17:20:53
2022 MTV ne kadar? MTV'ye yüzde kaç zam yapıldı? 1300-1600 cc motor MTV 2022'de ne kadar, kaç lira?

2022 MTV ne kadar? MTV'ye yüzde kaç zam yapıldı? 1300-1600 cc motor MTV 2022'de ne kadar, kaç lira? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2022 yılında zamlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeniden değerleme oranına göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2022 yılında değerleme oranı yüzde 36,20 olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan MTV'de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirledi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV zam oranları belli oldu. 2022 yılında MTV oranlarında yapılacak zam oranının yüzde 36.20 olduğu duyurulmuştu. Ancak Cumurbaşkanı Erdoğan bu oranı yüzde 25 olarak belirledi. MTV yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak uygulanacak. Vatandaşlar 2022 yılında MTV turarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

2022 MTV ne kadar?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edilmişti. Resmi Gazetede yayımlanan kararla bu oranda indirime gidildi. 2022 yılında MTV'de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

1300-1600 cc motor MTV 2022'de ne kadar, kaç lira?

Geçen yıl değeri 56 bin 500 lirayı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araca 1051 TL vergi ödeyen vatandaş, 1 Ocak 2021'den sonra, değeri 70 bin 600 lirayı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araç için 1313 lira vergi ödeyecek.

İşte 2022 MTV zamlı oranlar

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MTV nedir?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

2022 MTV fiyatları | 2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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