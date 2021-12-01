2022 MTV hesaplama | 2022 MTV zammı ne kadar? 2022'de Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak? Araç sahipleri yeni yılda MTV vergilerini zamlı olarak ödeyecek. Binlerce lira MTV ödeyen vatandaşlar 2022 yılında ödeyecekleri vergiyi şimdiden araştırmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi ve buna göre MTV oranlarında da (eğer değişmezse) yüzde 36.2 oranında artış olacak.

2022 MTV hesaplama | 2022 MTV zammı ne kadar? 2022'de Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak? Araç sahipleri yeni yılda MTV vergilerini zamlı olarak ödeyecek. Binlerce lira MTV ödeyen vatandaşlar 2022 yılında ödeyecekleri vergiyi şimdiden araştırmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi ve buna göre MTV oranlarında da (eğer değişmezse) yüzde 36.2 oranında artış olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi. Yeniden değerleme oranı ile pek çok kaleme de zam gelecek. MTV'ye de 2022 yılında zam yapılacak. Araç sahipleri şimdiden yeni yılda ne kadar MTV ödeyeceğini hesaplamaya başladı. İşte araç yaşı ve motor hacmine göre 2022 MT oranları...Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi. Yeniden değerleme oranı ile pek çok kaleme de zam gelecek. MTV'ye de 2022 yılında zam yapılacak. Araç sahipleri şimdiden yeni yılda ne kadar MTV ödeyeceğini hesaplamaya başladı. İşte araç yaşı ve motor hacmine göre 2022 MT oranları...

2022 MTV hesaplama

2021 yılında ödediğiniz Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne 2022 yılında da zam geliyor. MTV oranları ciddi oranda artacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi. Bu oranın azaltılıp çoğaltma yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da var. Eğer bu oran belirtildiği gibi sabit kalırsa MTV ödemeleri yüzde 36 oranında artabilir. MTV 2022 zam oranını hesaplamak için çeşitli internet sitelerinden de yardım alabilirsiniz...

2022 MTV zammı ne kadar?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır" denildi.

2021 MTV oranları

2021 Motorlu Tşıtlar Vergisi (MTV) oranları aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.