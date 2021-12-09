2022 MTV fiyat listesi | Motor ve yaşa göre 2022 MTV ücret listesi | 1600 cc 0-3 yaş arası MTV ne kadar? Ülkemizde trafiğe kayıtlı milyonlarca araç bulunuyor ve bu araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemek zorunda. Her yıl enflasyon oranında MTV oranları da artıyor. 2021'in sonlarına doğru araç sahipleri yeni yılda MTV zammının ne kadar olacağını merak ediyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlenmişti fakat Erdoğan bu oranı yüzde 25'e indirdi. Son açıklanan MTV zam oranından sonra vatandaşlar kendi araçlarına ne kadar MTV ödeyeceklerini hesaplamaya başladı.

2022 MTV fiyat listesi nasıl oldu? Motor ve yaşa göre 2022 MTV ücret listesi belli oldu mu? 1600 cc 0-3 yaş arası MTV ne kadar? sorusu pek çok araç sahibi tarafından sorulmaya başlandı. Ülkemizde trafiğe kayıtlı milyonlarca araç bulunuyor ve bu araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemek zorunda. Her yıl enflasyon oranında MTV oranları da artıyor. 2021'in sonlarına doğru araç sahipleri yeni yılda MTV zammının ne kadar olacağını merak ediyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlenmişti fakat Erdoğan bu oranı yüzde 25'e indirdi. Son açıklanan MTV zam oranından sonra vatandaşlar kendi araçlarına ne kadar MTV ödeyeceklerini hesaplamaya başladı.

1600 cc 0-3 yaş arası MTV ne kadar? Milyonlarca araç sahibi MTV zam oranlarının ne kadar olacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda son sözü söyledi. Ülkemizde çeşitli motor tipi ve hacmine göre milyonlarca araç bulunuyor ve bu araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeniyor. Araç sahiplerini oldukça zorlayan MTV oranında yapılacak zam oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu oranı indirdi. Rsmi Gazete'de yayımlanan son karara göre Erdoğan bu oranı yüzde 25'e indirdi. Yani 2022 MTV zammı yüzde 25 olarak belirlendi. Araç sahipleri de kendi araçlarının ne kadar vergi ödeyeceğini araştırmaya başladı. İşte 2022 MTV fiyat listesi, Motor ve yaşa göre 2022 MTV ücret listesi...

1600 cc 0-3 yaş arası MTV ne kadar?

Erdoğam MTV zam oranını indirdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildi. Böylece en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı da, bin 432 liradan bin 300 lira civarına gerilemiş oldu.

Motor ve yaşa göre 2022 MTV ücret listesi

Araçların yaşına ve motor gücüne göre uygulancak 2022 MTV ücret listesi aşağıdaki gibidir;

Motor hacmi ve yaşa göre MTV ücret listesi

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

2022 MTV: 1313 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

2021 MTV: 1830 lira

2022 MTV: 2288 lira

1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

2021 MTV: 3234 lira

2022 MTV: 4043 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

2021 MTV: 5095 lira

2022 MTV: 6369 Lira

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

2022 MTV: 1715 Lira

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

2022 MTV: 3158 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

2022 MTV: 4904 Lira

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

2022 MTV: 512 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796 Lira

2022 MTV: 995 Lira

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

2022 MTV: 1860 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

2022 MTV: 2882 Lira

16 yaş ve yukarısı

0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira

1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira

MTV nedir?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.