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2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir? MTV taksitleri tarihi
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2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir? MTV taksitleri tarihi

Motorlu taşıtlar vergisini her yıl iki taksitle ödeniyor. Peki ama MTV 2022 yılında hangi aylarda ödenecek? Motorlu taşıtlar vergisi birinci taksiti ve motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti tarihi...

2 Saat Önce
2021-12-09 23:01:04
2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir? MTV taksitleri tarihi

Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nin yüzde 25 oranında zamlanmasına karar verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkilerini kullanarak oranda 11,2'lik indirim uyguladı. Güncel fiyatlandırmaya göre otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 TL'ye, en yüksek MTV tutarı ise 50.107 TL'den 62.633 TL'ye yükseldi. Yüzde 25'lik zamma göre en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olacaktı.

2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki ayrı taksitle ödeniyor. İlk taksit 1-31 Ocak ayında ikinci taksit ise 1-31 Temmuz ayında ödeniyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nasıl Ödenir?

MTV vergisi ocak veya temmuz ayları içerisinde; GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden ödemelerini gerçekleştirebilirler.

Bunun dışında bulunduğunuz ilçenin vergi dairesinden de ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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