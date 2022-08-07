Asgari ücretin 6 bin 471 lira brüt ve 5 bin 500 lira net olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden kıdem tazminatına ve staj ücretlerine kadar birçok kalemde değişiklik yapılacak. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

Yeni asgari ücret sadece 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemekle kalmıyor, birçok yasal düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi açısından da her vatandaşı ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret rakamı ile işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri gibi birçok kalem değişti. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

2022 işsizlik maaşı ne kadar?

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerden biri olan işsizlik ödeneğinde, sigortalının prime esas kazancının son 4 ayı dikkate alınır. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından asgari ücret ve işsizlik ödeneği 2 bin 588 lira, en yüksek 5 bin 176 lira olarak uygulanacak. . Bu rakamlardan yüzde 0,00759 oranında damga vergisi kesilecektir.

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır? İşsizlik ödeneği tutarı için sigortalının son 4 aylık sigorta primi geliri dikkate alınır. Toplam gelirden 4 aydan fazla hesaplanan günlük ortalama gelirin %40'ı işsizlik maaşı olarak hesaplanır. Her ay, ödeneğin alınacağı gün sayısı ile çarpılarak, çalışanın hesabına yatırılır. .