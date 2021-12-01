2022 hemşire maaşı | Hemşirelere ne kadar zam yapılacak? 2022 Hemşireler ne kadar maaş alacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca binlerce sağlık personelini sevindiren açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında ' 'Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' dedi. Koca'nın açıklamasının ardından binlerce sağlık personeli 2022'de ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı.

2022 hemşire maaşı | Hemşirelere ne kadar zam yapılacak? 2022 Hemşireler ne kadar maaş alacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca binlerce sağlık personelini sevindiren açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" dedi. Koca'nın açıklamasının ardından binlerce sağlık personeli 2022'de ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı.

Bakan Koca'dan binlerce sağlık çalışanını sevindiren açıklama geldi. Koca açıklamasında "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" dedi. Bakan Koca'nın açıklaması ile binlerce sağlık personeli kendi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki hemşireler ne kadar maaş alacak? 2022 hemşire maaşı ne kadar polacak?

Hemşirelere ne kadar zam yapılacak? 2022 Hemşireler ne kadar maaş alacak?

2022 yılı Temmuz ayında lisans mezunu 5/1 bir hemşire en düşük 5.868 TL maaş alıyordu. Yeni zamla birlikte bu oranının oldukça artacağı tahmin ediliyor.

3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak?

3600 ek göstergenin çıkması durumunda bir çok meslek grubundan mlyonlarca memurn maaşları artacak. Yapılan değerlendirmeye göre mmemur ve emeklilerin maaşlarında yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış olması bekleniyor. Peki 3600 ek göstergenin maaşlara etkisi nedir? İşte 3600 ek göstergenin memur maaşlarına etkisi;

30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL'ye çıkacak.

Hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25.6 oranında (1063 TL) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.

2021 Temmuz memur maaşları

Vali 14.835 TL

Genel müdür (1/4) 14.914 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.839 TL

Memur (Lisans - 9/1) 4.841 TL

Öğretmen (1/4) 6.049 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.648 TL

Başkomiser (3/1) 7.833 TL

Polis memuru (8/1) 6.859 TL

Uzman doktor (1/4) 9.314 TL

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.868 TL

Mühendis (1/4) 8.001 TL

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.038 TL

Araştırma görevlisi (7/1) 7.596 TL

Vaiz (1/4) 6.285 TL

Avukat (1/4) 7.639 TL

En düşük memur maaşı 4.542 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.