2022 fitre miktarı | Bu yıl fitre ne kadar? Diyanet fitre kimlere verilir?

2022 fitre miktarı | Her yıl belirlenen fitre miktarı bu yılda Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlendi. Bir kılavuz yayınlanarak bildirilen fitrenin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki ama 2022 yılı fitresi ne kadar? İşte yayınlanan kılavuza göre fitre miktarı...

Her yıl belirlenen fitre miktarı bu yılda Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlendi. Bir kılavuz yayınlanarak bildirilen fitrenin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki ama 2022 yılı fitresi ne kadar? İşte yayınlanan kılavuza göre fitre miktarı...

2022 fitre miktarı

Bu yıl fitre ne kadar? Din İşleri Kurulu tarafından yayınlanan kılavuza göre 2022 yılı fitre miktarı 40 TL olarak belirlendi. Ramazan sonunda verilmesi vacip olan fitre geçtiğimiz yıl 28 TL idi.

Diyanet fitre kimlere verilir?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301). .