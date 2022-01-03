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TIMETURK / EKONOMİ / 2022 engelli maaşı ne kadar? Engelli maaşına ne kadar zam geldi? Yüzde 70 engelli maaşı

2022 engelli maaşı ne kadar? Engelli maaşına ne kadar zam geldi? Yüzde 70 engelli maaşı

2022 engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşına ne kadar zam geldi? Engelli maaşına yapılan zam oranı merak konusu haline geldi. Milyonlarca engelliyi ilgilendiren engelli maaşı zam oranları haberin detay kısmında yer alıyor. İşte 2022 engelli maaşı güncel fiyatları...

2 Saat Önce
2022-01-03 15:42:30
2022 engelli maaşı ne kadar? Engelli maaşına ne kadar zam geldi? Yüzde 70 engelli maaşı

2022 engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşına ne kadar zam geldi? Engelli maaşına yapılan zam oranı merak konusu haline geldi. Milyonlarca engelliyi ilgilendiren engelli maaşı zam oranları haberin detay kısmında yer alıyor. İşte 2022 engelli maaşı güncel fiyatları...

2022 engelli maaşı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon oranı yüzde 36,08 oldu. Engelli maaşları 842 TL ve, yüzde 70 ve üzeri engelliler için 1264 TL aylık verilecek.

Engelli maaşına ne kadar zam geldi?

Yıllık bazda yüzde 36,08 artan enflasyon rakamlarına göre engelli ve evde bakım maaşı güncel fiyatları;

Engelli Maaşı

-%40-69

Mevcut: 661,13
Yeni: 842.81

%70 ve üstü:

Mevcut: 991,69
Yeni: 1.264,20.

Evde Bakım Desteği

Mevcut: 1.797,95

Yeni: 2.292,02

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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