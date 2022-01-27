2022 enflasyonu ne kadar olacak? 2022 enflasyon tahmini yüzde kaç?
2022 enflasyonu ne kadar olacak? 2022 enflasyon tahmini yüzde kaç? Merkez Bankası'nın 2022 yılında ilk enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından açıklanan raporda 2022 enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edildi. TCMB 2022 enflasyon tahminin 23,2 olduğunu duyurdu. Merkez Bankası'nın daha önce açıkladığı 2022 enflasyon oranı yüzde 11,8 idi. Merkez Bankası 11,4 puan artırarak enflasyon tahminin yüzde 23.2'ye yükseltti.
2022-01-27 13:20:57
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği 2022 enflasyon tahminin açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından açıklanan 2022'nin ilk enflasyon raporunda enflasyon oranları yukarı yönlü olarak revize edildi.
2022 enflasyonu ne kadar olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Kavcıoğlu'nun konuşmasında şunları söyledi:
Firma ve konut kredileri ivmelenirken, ihtiyaç kredileri yatay seyretti. Kura endeksli fiyatlama davranışı enflasyonu yükselten en önemli etken oldu. TL'yi öncelikleyen geniş kapsamlı bir gözden geçirme süreci yürütüyoruz.
Son rapordan bugüne dek varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde 2022 büyüme görünümünü olumsuz etkiledi. Aşı sayesinde küresel iktisadi faaliyet üstündeki riskler sınırlandı.
Dünya genelinde enflasyon hız kazandı. Enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz. Dünyada merkez bankaları, enflasyon eğiliminin öngörülenden daha kalıcı olduğunun görüldügünü vurguluyor. Gıda enflasyon tahminimizi yüzde 24,2 olarak güncelledik. 2022 sonu için enflasyon tahmini yüzde 23,2 oldu. 2023 yılsonu enflasyon tahmini de yüzde 8,2 oldu."
2022 enflasyon tahmini yüzde kaç?
Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminin açıkladı. 2022 yıl sonu için yüzde 11,8 olan enflasyon tahmini 11,4 puan artışla yüzde 23,2'ye yükseltildi. .
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