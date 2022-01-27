2022 enflasyonu ne kadar olacak? 2022 enflasyon tahmini yüzde kaç?

2022 enflasyonu ne kadar olacak? 2022 enflasyon tahmini yüzde kaç? Merkez Bankası'nın 2022 yılında ilk enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından açıklanan raporda 2022 enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edildi. TCMB 2022 enflasyon tahminin 23,2 olduğunu duyurdu. Merkez Bankası'nın daha önce açıkladığı 2022 enflasyon oranı yüzde 11,8 idi. Merkez Bankası 11,4 puan artırarak enflasyon tahminin yüzde 23.2'ye yükseltti.