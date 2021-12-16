2022 emekli maaşı ne kadar oldu? SSk, Bağkur ve memur emeklisi emekli maaşı belli oldu mu?

2022 emekli maaşı konusunda milyonlarca emekli yeni bir haber bekliyordu. Asgari ücret zammının ardından emekli maaşlarının güncel ücreti de araştırma konusu oldu. Peki ama emekli maaşları ne kadar oldu? 2022 emekli maaşı güncel rakamları...

2022 emekli maaşı konusunda milyonlarca emekli yeni bir haber bekliyordu. Asgari ücret zammının ardından emekli maaşlarının güncel ücreti de araştırma konusu oldu. Peki ama emekli maaşları ne kadar oldu? 2022 emekli maaşı güncel rakamları...

2022 emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşlarını belirlerken enflasyon oranları göz önüne alınıyor ve buna uygun bir zam belirleniyor. Henüz enflasyon rakamları belirlenmediği için emeklilerin maaşlarına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladığında enflasyonla birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarının zam oranı belirlendi. Verilere göre; memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılmıştı.

Ocak ayında belirlenecek enflasyon rakamları sonrasında emekli maaşlarındaki zam oranı da belirlenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.