2022 ehliyet fiyatları | Ehliyete kaç TL zam geldi? 2022 ehliyet harcı ne kadar?

2022 ehliyet fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Ehliyetin kaç TL ile alındığı merak konusu oldu. M sınıfı, A1 sınıfı ehliyet, A2 sınıfı ehliyet, A Sınıfı ehliyet, Manuel ve Otomatik ehliyet, engelli ehliyeti, B1 Sınıfı ehliyet, F sınıfı ehliyet ne kadar? 2022 ehliyet harcı ve ehliyet sınava giriş ücreti kaç TL oldu? İşte detaylar...

2022 ehliyet fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Ehliyetin kaç TL ile alındığı merak konusu oldu. M sınıfı, A1 sınıfı ehliyet, A2 sınıfı ehliyet, A Sınıfı ehliyet, Manuel ve Otomatik ehliyet, engelli ehliyeti, B1 Sınıfı ehliyet, F sınıfı ehliyet ne kadar? 2022 ehliyet harcı ve ehliyet sınava giriş ücreti kaç TL oldu? İşte detaylar...

Ehliyete kaç TL zam geldi?

2021 yılında 820 TL olan B sınıfı ehliyet harcı, 2022 yılında 1.116 TL ve yine geçtiğimiz yıl 272 TL olan A sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 320TL olacak.

2022 ehliyet harcı ne kadar?

Sürücü kursu, harç ve sınav giriş ücretleri aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir.

M Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2010 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam 2995 TL

A1 Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2010 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705TL - Toplam 2995 TL

A2 Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2400 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL Harç 705 TL - Toplam 3385 TL

A Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2900 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam 3885 TL

B Sınıfı

Manuel ve Otomatik - Sürücü kursu fiyatı 2900 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 1451 TL - Toplam 4631 TL

Engelli - Sürücü kursu fiyatı 2750 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam3735 TL

B1 Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2900 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam 3885 TL

F sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2400 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam 3385 TL

100 Ceza Puanı - Sürücü kursu fiyatı 1360 TL - Sınav giriş ücreti 160 TL - Toplam1520 TL

2022 Ehliyet Harcı ve Ehliyet Kursu Fiyatları

2022 yılı ehliyet kurs ve harçları aşağıdaki tabloda yer alıyor. Fakat şehirlere göre kurs fiyatlarında değişkenlik yaşanabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.