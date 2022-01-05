2022 ehliyet fiyatları | Ehliyete kaç TL zam geldi? 2022 ehliyet harcı ne kadar?
2022 ehliyet fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Ehliyetin kaç TL ile alındığı merak konusu oldu. M sınıfı, A1 sınıfı ehliyet, A2 sınıfı ehliyet, A Sınıfı ehliyet, Manuel ve Otomatik ehliyet, engelli ehliyeti, B1 Sınıfı ehliyet, F sınıfı ehliyet ne kadar? 2022 ehliyet harcı ve ehliyet sınava giriş ücreti kaç TL oldu? İşte detaylar...
2022-01-05 19:52:58
2022 ehliyet fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Ehliyetin kaç TL ile alındığı merak konusu oldu. M sınıfı, A1 sınıfı ehliyet, A2 sınıfı ehliyet, A Sınıfı ehliyet, Manuel ve Otomatik ehliyet, engelli ehliyeti, B1 Sınıfı ehliyet, F sınıfı ehliyet ne kadar? 2022 ehliyet harcı ve ehliyet sınava giriş ücreti kaç TL oldu? İşte detaylar...
Ehliyete kaç TL zam geldi?
2021 yılında 820 TL olan B sınıfı ehliyet harcı, 2022 yılında 1.116 TL ve yine geçtiğimiz yıl 272 TL olan A sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 320TL olacak.
2022 ehliyet harcı ne kadar?
Sürücü kursu, harç ve sınav giriş ücretleri aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir.
M Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2010 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam 2995 TL
A1 Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2010 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705TL - Toplam 2995 TL
A2 Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2400 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL Harç 705 TL - Toplam 3385 TL
A Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2900 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam 3885 TL
B Sınıfı
Manuel ve Otomatik - Sürücü kursu fiyatı 2900 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 1451 TL - Toplam 4631 TL
Engelli - Sürücü kursu fiyatı 2750 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam3735 TL
B1 Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2900 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam 3885 TL
F sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2400 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam 3385 TL
100 Ceza Puanı - Sürücü kursu fiyatı 1360 TL - Sınav giriş ücreti 160 TL - Toplam1520 TL
2022 Ehliyet Harcı ve Ehliyet Kursu Fiyatları
2022 yılı ehliyet kurs ve harçları aşağıdaki tabloda yer alıyor. Fakat şehirlere göre kurs fiyatlarında değişkenlik yaşanabilir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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