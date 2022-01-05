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TIMETURK / EKONOMİ / 2022 ehliyet fiyatları | Ehliyete kaç TL zam geldi? 2022 ehliyet harcı ne kadar?

2022 ehliyet fiyatları | Ehliyete kaç TL zam geldi? 2022 ehliyet harcı ne kadar?

2022 ehliyet fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Ehliyetin kaç TL ile alındığı merak konusu oldu. M sınıfı, A1 sınıfı ehliyet, A2 sınıfı ehliyet, A Sınıfı ehliyet, Manuel ve Otomatik ehliyet, engelli ehliyeti, B1 Sınıfı ehliyet, F sınıfı ehliyet ne kadar? 2022 ehliyet harcı ve ehliyet sınava giriş ücreti kaç TL oldu? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-01-05 19:52:58
2022 ehliyet fiyatları | Ehliyete kaç TL zam geldi? 2022 ehliyet harcı ne kadar?

2022 ehliyet fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Ehliyetin kaç TL ile alındığı merak konusu oldu. M sınıfı, A1 sınıfı ehliyet, A2 sınıfı ehliyet, A Sınıfı ehliyet, Manuel ve Otomatik ehliyet, engelli ehliyeti, B1 Sınıfı ehliyet, F sınıfı ehliyet ne kadar? 2022 ehliyet harcı ve ehliyet sınava giriş ücreti kaç TL oldu? İşte detaylar...

Ehliyete kaç TL zam geldi?

2021 yılında 820 TL olan B sınıfı ehliyet harcı, 2022 yılında 1.116 TL ve yine geçtiğimiz yıl 272 TL olan A sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 320TL olacak.

2022 ehliyet harcı ne kadar?

Sürücü kursu, harç ve sınav giriş ücretleri aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir.

M Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2010 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam 2995 TL

A1 Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2010 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705TL - Toplam 2995 TL

A2 Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2400 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL Harç 705 TL - Toplam 3385 TL

A Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2900 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam 3885 TL

B Sınıfı

Manuel ve Otomatik - Sürücü kursu fiyatı 2900 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 1451 TL - Toplam 4631 TL

Engelli - Sürücü kursu fiyatı 2750 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam3735 TL

B1 Sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2900 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam 3885 TL

F sınıfı - Sürücü kursu fiyatı 2400 TL - Sınav giriş ücreti 280 TL - Harç 705 TL - Toplam 3385 TL

100 Ceza Puanı - Sürücü kursu fiyatı 1360 TL - Sınav giriş ücreti 160 TL - Toplam1520 TL

2022 Ehliyet Harcı ve Ehliyet Kursu Fiyatları

2022 yılı ehliyet kurs ve harçları aşağıdaki tabloda yer alıyor. Fakat şehirlere göre kurs fiyatlarında değişkenlik yaşanabilir.

2022 ehliyet harcı ne kadar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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