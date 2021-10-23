2022'de öğretmen-polis-hemşire maaşına ne kadar zam yapılacak? 2022 En düşük memur maaşı ne kadar?

2022 En düşük memur maaşı ne kadar? Milyonlarca memur 2022'ye sayılı g ünler kala yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Enflasyon rakamları 2022'de yapılacak zam oranlarını belirleyecek en önemli etken olacak. 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında memurların (öğretmen-polis-hemşire) 2022 zam oranı belli olmuştu. Peki 2022'de öğretmen-polis-hemşire maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük memur maşı 2022'de ne kadar olacak?

2022 En düşük memur maaşı ne kadar? Milyonlarca memur 2022'ye sayılı g ünler kala yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Enflasyon rakamları 2022'de yapılacak zam oranlarını belirleyecek en önemli etken olacak. 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında memurların (öğretmen-polis-hemşire) 2022 zam oranı belli olmuştu. Peki 2022'de öğretmen-polis-hemşire maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük memur maşı 2022'de ne kadar olacak?

Hükümet ile memur sendikaları arasında yürütülen 6. Dönem toplu sözleşmeleri görüşmeleri anlaşma ile sonlandı. Toplu sözleşme kararlarına göe milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'te enflasyon farkı hariç alacağı zam oranı belli oldu. 2021'in son günlerine doğru memurlar (öğretmen,polis,hemşire,tekniker,hizmetli) maaşlarında kaç TL zam olacağını merak ediyor. İşte 2022 memur maaşları zam oranı...

2022'de öğretmen-polis-hemşire maaşına ne kadar zam yapılacak?

6. Dönem toplu sözleşmeleri ile memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Bu oranlara göre memurların maaşına enflasyon zammı ile birlikte iyi bir artış olması bekleniyor. Öğretmen, polşs, hemşire maaşlarında Ocak ayında ortalama olarak 400 TL gibi bir artış olması bekleniyor. Temmuz 2022'de ise 500 TL'ye yakıon b ir artışın olacağı tahmin ediliyor.

2022 öğreemen maaşları ne kadar olacak?

2021 Temmuz ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.205 TL idi. 2022 öğretmen zam oranlarına göre 2002 yılının Ocak ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.553 TL olacak. 2022 yılı Temmuz Aralık döneminde ise maaşı 5941 TL'ye yükselecek.

2023'te öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2023 yılında da tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de yüzde 8+yüzde 6 zam yapılacak. Bu zamlara göre 2023 Temmuz ayına kadar 6.417 TL, 2023 Temmuz ayından yıl sonuna kadar da 6.802 TL olacaktır.

NOT: Belirtilen rakamlara enflasyon farkları eklenmemiştir. Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyon oranları ile enslayon fark oranı belli olacak.

2022 En düşük memur maaşı ne kadar?

2021 temmuz ayında en düşük memur maaşı 4.880 TL olarak uygulanıyordu. 2022'de yapılacak zam ile en düşük memur maaşı 5 bin lirayı geçecek.

2021 Temmuz memur maaşları

UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

Polis memuru (8/1) 6.883 7.465

Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391

Mühendis (1/4) 8.025 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491

Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

Vaiz (1/4) 6.311 6.844

Avukat (1/4) 7.663 8.311

En düşük memur maaşı 4.500 4.880

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.