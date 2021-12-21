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2022'de MTV oranları belli oldu
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TIMETURK / EKONOMİ / 2022'de MTV oranları belli oldu

2022'de MTV oranları belli oldu

Araç sahiplerinin 2022'de ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecekleri netleşti.

1 Saat Önce
2021-12-21 17:24:17
2022'de MTV oranları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Genel Tebliği'ne göre, 1-3 yaş aralığındaki otomobillerde yeni en düşük MTV tutarı 1313 TL olarak resmiyet kazanmış oldu. 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek tebliğe göre, 1-3 yaş aralığındaki otomobillerde en yüksek MTV tutarı ise 62 bin 633 TL'ye çıktı. MTV'de yeni yıl zammı yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek tebliğe göre, 1-3 yaş aralığındaki otomobillerde yeni en düşük MTV tutarı 1313 TL olarak resmiyet kazanmış oldu.

1-3 yaş aralığındaki otomobillerde en yüksek MTV tutarı 62 bin 633 TL olurken, bu gruptaki araçların MTV hesabına dahil edilen matrah tutarı ise 840 bin 700 TL seviyesine yükseldi.

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2018 yılı sonrası tescil edilen araçların MTV tutarının belirlenme aşamasında, bu araçların matrah değeri de hesaba dahil ediliyor.

Trafiğe 2018'den önce çıkan araçların ise MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılmaya devam ediliyor.

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2018 öncesi tescil edilen otomobillerde ise, 1-3 yaş aralığında olanlarda en düşük MTV tutarı 1313 TL, en yüksek MTV tutarı ise 52 bin 195 TL oldu.

ZAM ORANI YÜZDE 25'E DÜŞÜRÜLDÜ

MTV'de yeni yıl zammı hesabında geçerli olan yeniden değerleme oranı TÜİK tarafından yüzde 36.2 olarak açıklanmış, fakat söz konusu oran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisi ile yüzde 25'e düşürülmüştü.

Dolayısı ile, hem MTV tutarlarında hem de hesaba dahil edilen matrah değerlerinde yüzde 25 kadar artış yaşandı.

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Ticari araçların yeni yıl MTV oranlarına bakıldığında ise, 1-6 yaş aralığında minibüsler için 1570 TL, panel van ve karavanlarda yine aynı yaş aralığı için en düşük 2 bin 93 TL, otobüslerde aynı yaş aralığında en düşük 3 bin 965 TL, kamyonet, kamyon ve çekicilerde ise 1-6 yaş aralığında en düşük 1408 TL ödeneceği görülüyor.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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