2022'de en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? Öğretmenlere ne kadar zam yapıldı? Memurların ve memur emeklilerinin 2022-2023 dönemimi ilgilendiren zam pazarlığında sona gelindi. 4 milyon memur ve 2 milyona yakın memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını beklemeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maaşları yapılacak artışı bugün açıklayacak. Zamlarla ilgili anlaşma sağlanamazsa Hakem Kurulu'na gidilecek. 1 milyona yakın öğretmen de 2022'de alacağı zammın kaç lira olacağını araştırmaya başladı.

2022'de en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? Öğretmenlere ne kadar zam yapıldı? Memurların ve memur emeklilerinin 2022-2023 dönemimi ilgilendiren zam pazarlığında sona gelindi. 4 milyon memur ve 2 milyona yakın memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını beklemeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maaşları yapılacak artışı bugün açıklayacak. Zamlarla ilgili anlaşma sağlanamazsa Hakem Kurulu'na gidilecek. 1 milyona yakın öğretmen de 2022'de alacağı zammın kaç lira olacağını araştırmaya başladı.

Memurlar ve memur emeklilerin beklediği gelişmede sona yaklaşıldı. Hükümet 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıklayacak. Eğer zamlarla ilgili sendika ve hükümet yetkilieri ile bir anlaşma sağlanamazsa hakem kurulu devreye girecek. 2 Ağustos'taki ilk toplantıyla resmi olarak başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Saat 14.30'da Bakan Bilgin'in zam oranlarını açıklaması ile sona erebilir. Milyonlarca memur ve memur emeklisi gibi öğretmenler de maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2022'de en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2022 öğretmenlere ne kadar zam yapıldı? Öğretmen maaşları 2022-2023'te ne kadar olur?

2022'de en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün sona eriyor. Bakan Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını saat 14.30'da açıklayacak. Öğretmenler de alacakları zammı merak etmeye başladı. 1-4 kademedeki öğretmen 2021 Temmuz zammı ile birlikte 6.587 lira maaş alıyordu. Peki 2022'de öğretmenler ne kadar maaş alacak?

2022 öğretmenlere ne kadar zam yapıldı?

Memurlara ve dolayısıyla öğretmenlere yapılacak zam oranının belli olması için az bir süre kaldı. 2 Ağustos ayı başında başlayan görüşmelerde bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak teklif getirdi ve taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talep etti. Hükümetin ilk teklifi ise 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları oldu. 12 Ağustos'ta açıklanan hükümet teklifinin ardından da sendikalarla Çalışma Bakanlığı arasında müzakere süreci devam etti.

Memur sendikaları yeni teklifi bekliyor

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona erdi. Hükümetin teklifini düşük bulan memur sendikaları hükümetten teklifini yükseltmesi biekliyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı ağustos ayı içerisinde verecek.

2021 TEMUZ MEMUR MAAŞLARI

UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

Polis memuru (8/1) 6.883 7.465

Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391

Mühendis (1/4) 8.025 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491

Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

Vaiz (1/4) 6.311 6.844

Avukat (1/4) 7.663 8.311

En düşük memur maaşı 4.500 4.880

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU

2021 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı da belli oldu. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.