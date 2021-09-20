2022'de emekli maaşı ne kadar olur? 2022 Ocak emekli maaşı (SSK-Bağkur) zammı ne zaman belli olur? Milyonlarca emekli hayat pahalılığının arttığı son günlerde maaşlarına yeni yılda ne kadar artış olacağını hesaplamaya başladı. 2021 yılının sonlarına doğru yaklaşılırken emekliler zam hesabı yapmaya başladı. Son olarak 2021 Temmuz ayında yüzde 8.45 oranında zam alan emekliler yeni yılda aylıklarına iyi bir zam yapılmasını talep ediyor. 2022 emekli zam oranları enflasyon oranlarına göre hesaplanıyor. 2021 Aralık enflasyonu açıklanınca 2022 emekli ve memurların zam oranları netlik kazanacak.

Milyonlarca memur ve emekli 2021 yılının son aylarına doğru yaklaştıkça yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapıalcağını hesaplamaya başladı. 2021 Temmuz ayında memurlara ve emeklilere yüzde 8.45 oranında zam yapılmıştı. Alınan zam bir çok kişiyi memnun etse de market ve pazarlarda fahiş fiyat artışları vatandaşın belini bükmüş durumda. Fiyat istikrarının olmaması nedeniyle fırsatçıların her ürüne zam yapması emeklilerin aldığı zammın buhar olmasına neden oldu. 2022 yılında emekliler ceplerine girecek olan parayı şimdiden hesaplamaya başladı. Peki 2022'de emekli maaşı ne kadar olur? 2022 Ocak emekli maaşı (SSK-Bağkur) zammı ne zaman belli olur?

2022'de emekli maaşı ne kadar olur?

2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını enflasyon oranları belirleyecek. 2021 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandığı zaman 2022 emekli zam oranları da belli olmuş olacak.

2022 Ocak emekli maaşı (SSK-Bağkur) zammı ne zaman belli olur?

Milyonlarca emeklinin 2022 zammı Ocak ayının ilk haftalarında belli olabilir.

Merkezz Bankası yıl sonu denflasyon beklentisi anketi

Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı ‘piyasa katılımcıları anketi' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 iken, bu anket döneminde 8,92 oldu. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,30 iken, bu anket döneminde yüzde 16,74'e yükseldi.

2021 En düşük emekli maaşları

2021 yılına Temmuz ayında yapılan zam oranı ile en düşük emekli maaşları aşağıdaki agibi olmuştur. İşte en düşük emekli aylıkları;

Ocak Temmuz

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.420 2.624

SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.627

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.763 1.912

BAĞ-KUR (TARIM) 1.662 1.802

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