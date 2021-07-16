2022'de asgari ücret ne kadar olur? 2021 asgari ücret ne kadar?

2021 asgari ücret ne kadar? 2022'de asgari ücret ne kadar olur? Ülkemizde milyonlarca kişi asgari ücret alıyor. Ev kirası, market ve pazar pahalılığı derken asgari ücretlinin cebinde ay sonunda para kalmıyor. Geçim sıkıntısı çeken asgari ücretliler şimdiden 2022 yılında asgari ücrete yapılacak zammı düşünmeye başladı. 2021 yılında asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapılmıştı. 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı ise şimdiden merak konusu olmaya başladı.

2021 asgari ücret ne kadar? 2022'de asgari ücret ne kadar olur? Ülkemizde milyonlarca kişi asgari ücret alıyor. Ev kirası, market ve pazar pahalılığı derken asgari ücretlinin cebinde ay sonunda para kalmıyor. Geçim sıkıntısı çeken asgari ücretliler şimdiden 2022 yılında asgari ücrete yapılacak zammı düşünmeye başladı. 2021 yılında asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapılmıştı. 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı ise şimdiden merak konusu olmaya başladı.

Haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla milyonlarca işçi ve emeklinin Temmuz zammı belli oldu. Asgari ücretli milyonlarca kişi de 2022 yılında ne kadar zam alacaklarını şimdiden düşünmeye başladı. Korona virüs pandemisi ile birlikte ücretsiz izne çıkartılan ve devletten aldığı destekle ayakta durmaya çalışan asgari ücretliler 2022 yılında iyi bir zam yapılmasını talep ediyor. Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar özellikle son yıllarda artan hayat pahalılığına karşı ayakta daha sağlam durabilmek için asgari ücrete iyi bir artış yapılmasını bekliyor. Peki 2022 yılında asgari ücret ne kadar olur? 2022 yılında asgari ücret 3.500 lira olur mu? Bu sorulara yanıt vermek için henüz çok erken. Asgari ücret tespit komisyonu yıl sonu geldiğinde toplanarak gerekli değerlendirmeleri yaparak 2022 asgari ücretin ne kadar olduğunu belirleyecek.

2022'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Türkiye'de özellikle son yıllarda artan enflasyon oranı ile bağlantılı olarak asgari ücret zam oranıda artmaktadır. 2021 yılında asgari ücrete yüzde 21.56'lık bir zam yapıldı. Bu son on yılın zam ortalamasının çok üstünde bir oran. 2022 yılında ise aşağı yukarı yüzde 16 ile 18 arasında bir zam geleceği tahmin edilebilir. Ancak 2023 seçimlerinin yaklaşması nedeniyle asgari ücrete daha yüksek vir zam da gelebilir. 2022'de yüzde 20 oranında bir zam gelirse eğer asgari ücret 2022'de brüt 4.293 TL net ise 3.391 TL olabilir. Ancak bunların tamamen tahmin olduğunu da tekrar belirtmekte fayda var.

2022 Asgari Ücret Brüt: 3.943,00 TL (TAHMİNİ)

2022 Asgari Ücret Net: 3224,70 TL (TAHMİNİ)

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021 yılı için milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücretet 21,56'lık artış yapıldı. 2021'de asgeri ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

2021 AGİ NE KADAR?

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.