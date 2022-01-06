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TIMETURK / EKONOMİ / 2022'de altın ne olacak? Gram altın kaç lira olacak? 2022 yılı altın tahmini

2022'de altın ne olacak? Gram altın kaç lira olacak? 2022 yılı altın tahmini

Küçük yatırımcılar özellikle altın fiyatlarının ne olacağı konusunda fikir almak istiyor. Para piyasası uzmanları ise farklı görüşler dile getiriyor...Altın 1.400 dolar/ons görebilir mi? Gram altın değer kazanır mı? Gram altın kaç lira olacak?

2 Saat Önce
2022-01-06 22:03:56
2022'de altın ne olacak? Gram altın kaç lira olacak? 2022 yılı altın tahmini

Döviz kurunda yükselişin frenlenmesinin ardından gözleri altının seyrine çevrilmiş durumda.

Elinde altın bulunduran küçük yatırımcılar ise 2022 yılında altında nasıl bir seyir izleneceğini merak ediyor.
Finans piyasası uzmanları içerisinde bulunduğumuz 2022 yılının stratejik adım ve kararlar alınmasıyla geçeceğini söylerken bazı finans uzmanları da altının çoğunlukla güvenli liman ihtiyacına en iyi karşılığı veren enstrüman olduğu kanaatinde.

2022'de altın ne olacak?

Evy Hambro analistleri reel faizler, doların performansı ve güvenli varlıklara talebin artmasıyla altın fiyatlarının tırmanmasını bekliyor. JP Morgan ise küresel ekonomik toparlanmanın devam etmesiyle altının daha da baskılanacağını düşünüyor.

Altın 2022'de kaç olacak?

BlackRock Inc altının durgun geçen bir yılın ardından 2022 yılında reel faizlerin bir kombinasyonu, ABD dolarının performansı ve güvenli limanlara yönelik talep ile birlikte yükselebileceğini kaydetmişti.
State Street Global Advisors'ın Asya Pasifik Altın Stratejisti Robin Tsui, altın fiyatlarında meydana gelen düşüşün, 2022 yılında artan küresel belirsizliklerden dolayı hedge arayan yatırımcıların ETF'lere yönelik ilgisinin yeniden artmasının yolunu açabileceğini söyledi.

Altın 1.400 dolar/ons görebilir mi?

Capital Economics analistlerine göre ise Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması halinde uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı yıl sonuna kadar 1.400 dolar/ons seviyesini görme ile karşı karşıya.

2022 yılı altın tahmini

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımında altının gram fiyatı ve gümüşe yönelik tahminlerini aktarmıştı. Yıl içinde öngördüğü rakamları, zirve olarak takip edeceğine dikkat çeken Memiş, 2022 yılında gram altının 1.450 lira, gram gümüşün ise 20 lira olacağını düşünüyor....

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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