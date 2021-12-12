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2022 asgari ücreti ne kadar oldu? Asgari ücret net-brüt kaç TL?
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TIMETURK / EKONOMİ / 2022 asgari ücreti ne kadar oldu? Asgari ücret net-brüt kaç TL?

2022 asgari ücreti ne kadar oldu? Asgari ücret net-brüt kaç TL?

2022 asgari ücreti son durum ne? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretteki güncel haberler aşağıdaki gibi yer alıyor. TİSK işçiyi enflasyondan koruyacak rakamı açıkladı. Peki ama asgari ücret son durumu ne? AGİ ne kadar oldu?

2 Saat Önce
2021-12-12 13:45:49
2022 asgari ücreti ne kadar oldu? Asgari ücret net-brüt kaç TL?

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç; "Asgari ücreti enflasyona karşı koruyacak bir rakam desek, 3 bin 500'lere denk geliyor. Biz 2 aydır bunu söylüyoruz, işçilerin enflasyona ezilmemesi gerektiğini belirtiyoruz." açıklamasında bulundu.

2022 asgari ücreti ne kadar oldu?

Asgari ücretin 4. toplantısından sonra asgari ücret belirlenmiş olacak. 13 Aralık 2021 Pazartesi günü yapılacak olan toplantının detayları henüz bilinmiyor.

2021 yılı asgari ücreti brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak veriliyordu.

2022 AGİ ne kadar?

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından AGİ'de belirlenmiş olacak.

agi ne kadar

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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