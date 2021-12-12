2022 asgari ücreti ne kadar oldu? Asgari ücret net-brüt kaç TL?

2022 asgari ücreti son durum ne? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretteki güncel haberler aşağıdaki gibi yer alıyor. TİSK işçiyi enflasyondan koruyacak rakamı açıkladı. Peki ama asgari ücret son durumu ne? AGİ ne kadar oldu?