2022 asgari ücreti açıklandı mı? 2022 asgari ücreti belli oldumu? 2022 asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?
Milyonların beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Görüşmelerde son durum nedir? 2022 asgari ücret zam oranı belli oldu mu? soruların cevabı haberimizde...
2021-11-14 22:23:23
2022'de asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni yıla kısa bir süre kala, asgari ücret belirleme komisyonunun toplanacağı tarih gündemde. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeğin enflasyona karşı korunması için asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi. İşte asgari ücret zammındaki son gelişmeler...
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi geçtiğimiz günlerdeki yazısında asgari ücret konusuna yer verdi. İşte Selvi'nin konu ile ilgili açıklaması…
Asgari ücretin artırılması da bunun başında geliyor. Ama asgari ücretle ilgili olarak yanlış bir tartışma yürütüldüğünü görüyorum. Rakamlar havada uçuşuyor. Öyle yüksek rakamlar söyleniyor ki asgari ücret ne kadar yükseltilirse yükseltilsin kimseyi tatmin etmeyecek. Beklentinin bu kadar yükseltilmesi doğru değil. Asgari ücretin yükseltilmesi yönünde çalışma yapılıyor. Asgari ücret net olarak 2 bin 825 TL. Önümüzdeki yıl için asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor.
Sadece asgari ücretin artırılması değil, hane halkının gelir seviyesini yükseltmek için bir dizi hazırlık yürütülüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
Öte yandan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, aralık ayında görüşmelerin başlayacağını belirtti. Atalay, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret hiç olmadığı kadar önemli." dedi.
Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)