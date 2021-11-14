2022 asgari ücreti açıklandı mı? 2022 asgari ücreti belli oldumu? 2022 asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?

Milyonların beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Görüşmelerde son durum nedir? 2022 asgari ücret zam oranı belli oldu mu? soruların cevabı haberimizde...