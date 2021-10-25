2022 asgari ücret zammı | 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

2022 asgari ücret zammı | 2022 yılında asgari ücrete gelecek zam miktarı aşağı yukarı belli olmuş durumda. Yapılan açıklama ve değerlendirmelere bakılırsa asgari ücrete 2022 yılında iyi bir zam gelecek. Peki 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? A Haber'de yer alan habere göre asgari ücrete yapılacak zam son 45 yılda yapılan en büyük zam olacak.

2022 asgari ücret zammı | 2022 yılında asgari ücrete gelecek zam miktarı aşağı yukarı belli olmuş durumda. Yapılan açıklama ve değerlendirmelere bakılırsa asgari ücrete 2022 yılında iyi bir zam gelecek. Peki 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? A Haber'de yer alan habere göre asgari ücrete yapılacak zam son 45 yılda yapılan en büyük zam olacak.

Döviz kurlarında yaşanan artış bir çok ürüne zam olarak yansıyor. Son günlerde market ve pazarlarda yaşanan fahiş fiyat artışları da en çok asgari ücretlinin belini büküyor. Adeta hayatta kalma mücadelesi veren asgari ücretlikler yeni yılda iyi bir zam bekliyor. Ekonomistlere göre 2022 yılında asgari ücrete iyi bir oranda zam gelecek. Enflasyon oranlarının 5-6 puan üstünde bir zam beklentisi olan ekomomistlere göre asgari ücret 2022 yılında net 3.500 lira seviyesine çıkabilir.

2022'de asgari ücret ne kadar olacak?

2021 yılında net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. A Haber'de asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına ilişkin çarpıcı bir haber yer aldı. Haberde şöyle denildi: "Geçtiğimiz yıl yüzde 21'lik artışla asgari ücret 2825 liraya yükselmişti. Bu yıl rakamın daha yüksek olması bekleniyor. Öyle ki zam oranının son 45 yılın en iyi ve yüksek seviyede olması gündemde. Aralık ayında yapılacak toplantıda bu raklam netleşecek."

2022 asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Yüzde 22 oranında asgari ücret artışı 2022 yılında asgari ücretler 3.500 liraya yaklaşması bekleniyor. Yüzde 22 asgari ücret zammı ile brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplanıyor.

2021 asgari ücret ne kadar?

2021 yılı için milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücretet 21,56'lık artış yapıldı. 2021'de asgeri ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.