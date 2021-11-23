2022 asgari ücret ne zaman açıklanır? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranında. Asgari ücrete enflasyon üzerinde bir zam yapılacağı hükümet tarafından da doğrulanmıştı. Tahminlere göre asgari ücret 2022 yılında net 3.500 lira seviyelerinde olacak. İşçi sendikaları bu rakamı biraz daha yukarı çekmeye çalışıyor. Asgari ücretli çalışanlar da 2022 yılı asgari ücretin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Asgari ücret 2022 zam oranı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Ekonomistler ve siyasilerin görüşlerin bakılırsa asgari ücret 2022'de en düşük 3.500 TL civarında olması bekleniyor. Asgari ücret zammının daha yukarı çekilmesi de muhtemel. Vergi indirimleri ve prim avanajları da uygulanarak asgari ücretin 4 bin TL seviyesine çıacağı da iddialar arasında. Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanacağı günü merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022 asgari ücret ne zaman açıklanır? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? sorularına yanıt verdi.

2022 asgari ücret ne zaman açıklanır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asari ücret konusu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin 2022 asgari ücret ne zaman açıklanır? sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde."

Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?

Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" diye konuştu.

Asgari ücretliden gelir vergisi alınmayacak mı?

Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de "Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz" dedi.

2021 net asgari ücret

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

2021 AGİ tablosu…

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.