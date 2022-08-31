2022 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Güncel Asgari Ücret Fiyatı

Çalışma ve iş hayatında olan tüm insanlar son zamanlarda tek bir konuya odaklanmış durumda asgari ücretin miktarının ne kadar olduğu. Asgari ücret bir çalışanın yaşamını idame ettirmek ve gereksinimlerini karşılayabilmesi için alabileceği en düşük ücrettir. Asgari ücret ne kadar oldu? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar.

2022 Asgari Ücret Fiyatı Nedir?

Asgari ücretin miktarı her dönem Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alınan kararla belirlenmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her sene toplanarak belirli kriterlere bakılarak ve o kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari ücret tutarı belirlenir. Fakat Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ne zaman toplanacağına dair net belirli bir tarih yoktur. Bakanlığın çağrısı ile, komisyon toplanır. Komisyon en az 10 kişi olmalıdır. Oylamalar çoğunluk esasına göre yapılır. Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Ancak bu kararın toplanan bilgi ve belgelere dayandırılması zorunludur.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin dönüşünde Dolmabahçe Sarayı'nda asgari ücrete yapılan ek zammı halka arz etti. Brüt ve net asgari ücretler ne kadar oldu? Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret ve 2022 yılı asgari ücret oranları ile ilgili detayları yazının devamında inceleyebilirsiniz.

Her sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret 2022 Ocak ayında yapılan yüzde elli zam ile 4 bin 253 Türk lirası olmuştu. 1 Haziran 2022 tarihi ile birlikte asgari ücrete yapılan yüzde otuz ara zam getirildi. Yeni ara zam ile birlikte asgari ücret tutarı 5500 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Son zamlarla birlikte brüt asgari ücret 6471 Türk lirası iken, net asgari ücret 5500 Türk lirasıdır. Bu tutarların işverene maliyeti ise 7600 Türk lirasıdır .