2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret 4 bin TL olur mu?

Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 4 bin TL olur mu? Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı. Son zamanlarda pek çok ürüne gelen peş peşe zamlar en çok da asgari ücretlinin belini büktü. 2021'in sonlarına doğru gelindikçe asgari ücretin 2022'de ne kadar olacağı konusundaki tartışmalar alevlenmeye başladı. Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen son açıklama yüzleri güldürdü. Abdulkadir Selvi de 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı.

Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışan bulunuyor. Asgari ücret ile ev geçindirmenin oldukça zorlaştığı şu günlerde vatandaşlar 2022 yılında asgari ücrete iyi bir zam yapılmasını bekliyor. Zam oranlarına yönelik bir çok iddia ortada dolaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 2022 yılı asgari ücret zam oranlarına ilişkin flaş bir açıklama geldi.

2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret konusunda önemli açıkalamlarda bulundu. Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bilgin, "Asgari ücretle ilgili yaptığımız hesaplar var enflasyon karşısında emeği koruyacak asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi. İşçileri koruyacak, asgari ücret meselesini gündemden çıkartacak bir çalışma içinde olduklarını belirten Bilgin, "Rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu.

Türkiye'nin asgari ücret meselesine özellikle enflasyon üstü ortamlarda gösterdiği duyarlılığa işaret eden Bilgin, bunun, meselenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiği kadar kendileri için de ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya bulundukları anlamına geldiğini ifade etti.

Selvi 2022 asgari ücret zam oranını açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısının 'Asgari ücret ne kadar olacak?' başlıklı kısmında 2022 asgari ücret zam oranlarına dair beklentisini açıkladı. Selvi yazısında net bir rakam verdi. İşte S Abdulkadir Selvi şunlara değindi: "Asgari ücretin artırılması da bunun başında geliyor. Ama asgari ücretle ilgili olarak yanlış bir tartışma yürütüldüğünü görüyorum. Rakamlar havada uçuşuyor. Öyle yüksek rakamlar söyleniyor ki asgari ücret ne kadar yükseltilirse yükseltilsin kimseyi tatmin etmeyecek. Beklentinin bu kadar yükseltilmesi doğru değil. Asgari ücretin yükseltilmesi yönünde çalışma yapılıyor. Asgari ücret net olarak 2 bin 825 TL. Önümüzdeki yıl için asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor. Sadece asgari ücretin artırılması değil, hane halkının gelir seviyesini yükseltmek için bir dizi hazırlık yürütülüyor."

Asgari ücret 4 bin TL olur mu?

Asgari ücretin en az 4000 TL olmasını isteyenler de var. Ancak 2022 yılında asgari ücretin en fazla 3.600 TL seviyesine çıkacağı bekleniyor. 2022 asgari ücret zam oranları ilerleyen haftalarda belli olacak.

Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak?

NTV'de soruları yanıtlayan Prof. Dr. Cem Kılıç asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yönündeki tahminin açıkladı. Kılıç enflasyon oranının 5 puan üzerinde bir zammın asgari ücretlilere uygulanabileceğini dile getirdi. Yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 16-17 civarında olduğu düşünülürse 5 puan fazlasıyla asgari ücrete yüzde 22 oranında zam gelebileceği belirtildi. Yüzde 22 oranında asgari ücret artışı 2022 yılında asgari ücretler 3.500 liraya yaklaşması bekleniyor. Yüzde 22 asgari ücret zammı ile brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplanıyor.

2022 Tahmini Asgari Ücret : 4.364,50 TL Brüt

2022 Tahmini Asgari Ücret: 3.447,50 TL Net

2021 asgari ücret ne kadar?

2021 yılı için milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücretet 21,56'lık artış yapıldı. 2021'de asgeri ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.