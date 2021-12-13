Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret zam oranlarının belirlenmesine sayılı saatler kaldı. 9 Aralık'ta yapılan 3. asgari ücret toplantısında uzlaşı sağlanamayınca son karar 4. toplantıya kaldı. Ceplerine girecek parayı merak eden milyonlarca kişi 2022 asgari ücret bugün açıklanacak mı? Asgari ücret bugün belli olacak mı? sorularını sormaya başladı. Asgari ücret düğümünün çözüleceği son toplantıya saatler kaldı.

Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret zam oranlarının belirlenmesine sayılı saatler kaldı. 9 Aralık'ta yapılan 3. asgari ücret toplantısında uzlaşı sağlanamayınca son karar 4. toplantıya kaldı. Ceplerine girecek parayı merak eden milyonlarca kişi 2022 asgari ücret bugün açıklanacak mı? Asgari ücret bugün belli olacak mı? sorularını sormaya başladı. Asgari ücret düğümünün çözüleceği son toplantıya saatler kaldı.

9 Aralık Perşembe günü yapılan asgari ücret görüşmelerinde taraflar uzlaşı sağlayamadı. Asgari ücret görüşmelerinde bu kez taraflar ilk kez rakam belirttiler. TİSK evsahipliğinde gerçekleş 3. topplantıda işverenler 3 bin 100 TL asgari ücret talep ederken işç isendikaları ise 3 bin 900 TL ücret talep etti. Ancak taraflar anlaşamadı.Son karar için gözler 4. toplantıya çevrildi. Kamuoyu beklentilerine göre 2022 asgari ücretin 4 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Son karar için gözler 4. toplantıya çevrildi.

2022 asgari ücret bugün açıklanacak mı?

Asgari ücret 4. toplantısının ardından 2022 asgari ücretin ne kadar olacağı belli olacak. Asgari ücretlilerin günlerdir beklediği haber saatler içinde gelebilir.

Asgari ücret bugün belli olacak mı?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2022 asgari ücret zammında düğüm çözülmek üzere.

4. asgari ücret toplantısı ne zaman?

Yapılan açıklamaya göre asgari ücret son toplantı tarihi için tarafların uygun olduğu en yakın bir tarihte 4. komisyon toplantısı gerçekleştirileceği belirtildi. 4. Asgari ücret toplantısı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü yapılacak.

Bakan Bilgin: Bayram havası yaratacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrette beklentileri karşılayacak ciddi bir rakam belirleyeceğiz. Bayram havası yaratacak, rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.

Asgari ücret 4 bin lira mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Görüşmelerle birlikte bir yere varılacak. Bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir bunları ele alacağız. Ama biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücrette en uygununu, en ideal olanını masaya yatırarak inşallah nihai kararımızı vereceğiz.

2021 net asgari ücret

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.