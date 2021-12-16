2022 Asgari ücret belli oldu mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret bugün belli olacak? Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını 9 Aralık'ta yapmış taraflar uzlaşı sağlayamamıştı. Asgari ücrette son söz ise 4. toplantıda belli olacak. Asgari ücret tespit komisyonunun 4. toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Toplantının 16 Aralık günü 11.00'de yapılacağı ve bu toplantı sonunda 2022 asgari ücretin açıklanması bekleniyor? Peki asgari ücret 4200 TL mi olacak? Asgari ücret 4300 TL olur mu?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret bugün belli olacak? Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını 9 Aralık'ta yapmış taraflar uzlaşı sağlayamamıştı. Asgari ücrette son söz ise 4. toplantıda belli olacak. Asgari ücret tespit komisyonunun 4. toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Toplantının 16 Aralık günü 11.00'de yapılacağı ve bu toplantı sonunda 2022 asgari ücretin açıklanması bekleniyor? Peki asgari ücret 4200 TL mi olacak? Asgari ücret 4300 TL olur mu?

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlarca çalışan gibi iş veren kesimini de yakından ilgilendiriyor. Döviz kurlarında son aylarda yaşanan yukarı yönlü sert hareketler vatandaşın tüketim ürünlerine zam olarak yansıdı. Asgari ücretli milyonlarca çalışan artan hayat pahalılığı nedeniyle adeta geçinebilme savaşı veriyor. Durum böyle olunca 2022 asgari ücrete iyi bir zam yapılması da kaçınılmaz hale geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerine yatığı sunumda, asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası oluşturacağını belirterek, "Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" demişti.

2022 Asgari ücret belli oldu mu?

2022 asgari ücret saat 11.00'de yapıalcak 4. toplantının ardından belli olacak. Gazeteci Abdulkadir Selvi asgari ücret konusuda kulağına gelen rakamı açıkladı. Selvi "Ankara'da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim" dedi.

2022 asgari ücret ne kadar olacak?

2022 yılı asgari ücret rakamlarının ne kadar olacağına yönelik değişik iddialar var. Kamuoyunda ortak görüş asgari ücretin 3500 TL'den az olmayacağı yönünde. 2022 asgari ücret 4300 TL'ye kadar da çıkabilir.

Kılıçdaroğlu: Asgari ücret 384 Dolar olmalı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni asgari ücretin 2021 Ocak ayındaki TL karşılığı olan 384 Dolar olarak açıklanması gerektiğini söyledi. 384 doların bugünkü Türk Lirası karşılığı ise yaklaşık 5 bin 500 liraya denk geliyor.

3. Toplantıdan sonuç çıkmadı

Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapmıştı. Komisyon ardından ikinci ve son olarak da 9 Aralık'ta üçüncü toplantısını yaptı. 2022 asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısından uzlaşı çıkmadı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder "Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.