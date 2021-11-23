2022 asgari ücret anket sonucu | 2022 asgari ücret zammı anketi sonuçları açıklandı mı? Sadece asgari ücretliyi değil diğer çalışanları da yakından ilgilendiren 2022 asgari ücret zam oranlarının açıklanması dört gözle bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zam oranlarının ne zaman netleşeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin 'Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz.' dedi. Bakan Bilgin asgari ücret tespit anket sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusuna da yanıt verdi.

2022 asgari ücret anket sonucu | 2022 asgari ücret zammı anketi sonuçları açıklandı mı? Sadece asgari ücretliyi değil diğer çalışanları da yakından ilgilendiren 2022 asgari ücret zam oranlarının açıklanması dört gözle bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zam oranlarının ne zaman netleşeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz." dedi. Bakan Bilgin asgari ücret tespit anket sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusuna da yanıt verdi.

Milyonlarca maaşlı çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam oranlarında artık geri sayıma geçildi. Aralık ayına gireceğimiz şu günlerde Bakan Vedat Bilgin asgari ücret zam oranının ne zaman açıklanacağına dair önemli açıklamalarda bulumdu. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.

2022 asgari ücret anket sonucu

Ayrıca asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, "Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" dedi.

2022 asgari ücret zammı anketi sonuçları açıklandı mı?

"2022 Asgari ücret ne kadar olmalı?" anket sonuçları önümüzdeki kabine toplantısında duyurulması bekleniyor.

Aralık ayı Kabine Toplantısı ne zaman?

Kasım ayında Kabine Toplantısı 22 Kasım Pazartesi günü yapılmıştı. Aralık ayında ise Kabine Toplantısı'nın Aralık ayının ilk haftası içinde yapılabilir.

Asgari ücretliden gelir vergisi alınmayacak mı?

Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de "Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz" dedi.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.