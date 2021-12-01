2022 asgari ücret 5200 TL mi olacak? Asgari ücret 5200 lira olur mu? Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tartışmalar devam ederken DİSK'ten 2022 yılında asgari ücretin 5.200 TL olması yönünde bir çağrı geldi. DİSK'in teklifi sosyal medyada da gündem oldu. Asgari ücret görüşmelerinin başladığı 1 Aralık'ta sosyal medya platformu Twitter'da binlerce kişi #AsgariÜcret5200TL etiketi ile binlerce mesaj paylaştı. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 5 bin 200 TL olacak mı?

2022 asgari ücret 5200 TL mi olacak? Asgari ücret 5200 lira olur mu? Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tartışmalar devam ederken DİSK'ten 2022 yılında asgari ücretin 5.200 TL olması yönünde bir çağrı geldi. DİSK'in teklifi sosyal medyada da gündem oldu. Asgari ücret görüşmelerinin başladığı 1 Aralık'ta sosyal medya platformu Twitter'da binlerce kişi #AsgariÜcret5200TL etiketi ile binlerce mesaj paylaştı. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 5 bin 200 TL olacak mı?

Asgari ücret görüşmelerinin resmen başladığı 1 Aralık'ta milyonlarca çalışan 2022 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. İşçi sendikaları da asgari ücret konusunda tekliflerini açıkladı. 2022 asgari ücret ilie ilgili DİSK'ten "5.200 TL" çağrısı geldi.

2022 asgari ücret 5200 TL mi olacak?

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 2022 asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1.000 TL iyileştirme mümkün olacaktır. Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır. Aralık 2021'de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak (bir hanede iki asgari ücretli çalışan olduğu varsayımı ile) asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 5.200 TL olmalıdır."

Asgari ücret 5200 lira olur mu?

Asgari ücretin 5.200 TL olması yönünde sosyal medayada binlerce kişi "#AsgariÜcret5200TL" etiketi ile binlerce mesaj paylaştı.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorusuna "Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz." demişti. Asgari ücret 2022 zam oranının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

DİSK nedir?

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ya da kısaca DİSK), 13 Şubat 1967 tarihinde Türk-İş'ten ayrılan Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş ve bağımsız Gıda-İş, Türk Maden-İş (Zonguldak) sendikaları ve onların genel başkanları olan Kemal Türkler, Rıza Kuas, İbrahim Güzelce, Mehmet Alpdündar ve Kemal Nebioğlu tarafından kurulan işçi sendikaları konfederasyonudur. 12 Eylül Askeri Darbesi ile kapatılmasının ardından 19 Ocak 1992 tarihinde yeniden kurulmuştur. DİSK, bağımsız bir sınıf ve kitle örgütüdür.

Mevcut başkanı Arzu Çerkezoğlu'dur. Genel merkezi Şişli, İstanbul'da bulunmaktadır.

DİSK, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu üyesidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.