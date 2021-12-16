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TIMETURK / EKONOMİ / 2022 asgari ücret 4250 TL mi oldu? Asgari ücret net 4250 lira mı?

2022 asgari ücret 4250 TL mi oldu? Asgari ücret net 4250 lira mı?

2022 asgari ücret 4250 TL mi oldu? Asgari ücret net 4250 lira mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 asgari ücret oranını açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada tarafların asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiğini belirtti. Erdoğan 2022 asgari ücrete yüzde 50'ye yakın zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan 2022 asgari ücretin 4250 lira olduğunu duyurdu.

2 Saat Önce
2021-12-16 15:36:04
2022 asgari ücret 4250 TL mi oldu? Asgari ücret net 4250 lira mı?

2022 asgari ücret 4250 TL mi oldu? Asgari ücret net 4250 lira mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 asgari ücret oranını açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada tarafların asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiğini belirtti. Erdoğan 2022 asgari ücrete yüzde 50'ye yakın zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan 2022 asgari ücretin 4250 lira olduğunu duyurdu.

2022 asgari ücret 4250 TL mi oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise; "Bilindiği gibi asgari ücret her yıl çalışan ve işveren kesimlerinin iştirakiyle belirlenmektedir. Bugün 4. toplantıda nihai karar aşamasına gelinmiştir. Taraflar özveri ile bu süreci işlettiler. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak ben de çok mutluyum. Asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak belirledik. Asgari ücretteki artış yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti."

Asgari ücret net 4250 lira mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin net 4250 TL olduğunu açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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