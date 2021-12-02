2022 asgari ücret 3.900 TL mi olacak? Asgari ücret anketi açıklandı mı? 2022 asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları için ilk toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücret zammına ilişkin anket sonuçları da açıklandı. Anket sonuçlarına göre çalışanların yüzde 37.3’ü asgari ücretin 3750-4000 lira arasında olmasını istedi. Peki asgari ücret 2022'de 3900 TL mi olacak? Asgari ücret net 3750 TL-4000 TL arasına mı olacak?

2022 asgari ücret 3.900 TL mi olacak? Asgari ücret anketi açıklandı mı? 2022 asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları için ilk toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücret zammına ilişkin anket sonuçları da açıklandı. Anket sonuçlarına göre çalışanların yüzde 37.3'ü asgari ücretin 3750-4000 lira arasında olmasını istedi. Peki asgari ücret 2022'de 3900 TL mi olacak? Asgari ücret net 3750 TL-4000 TL arasına mı olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerine başlandı. Milyonlarca işçi ve işveren asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ederken Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirdi. Toplantıda asgari ücret anket çalışması sonuçları da paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.

2022 asgari ücret 3.900 TL mi olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, bakanlığın işveren ve işçilerle yürüttüğü asgari ücret anket çalışmasının özet sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 34'ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3501 lira ile 3750 lira arasında cevabını verdi. işverenlerin yüzde 19.3'ü 3251-3500 lira, yüzde 13.7'si ise 3751-4000 lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Ankete katılan işverenlerin yüzde 74.3'ü, asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açacağını söylerken, yüzde 25.7'si ise hayır yanıtını verdi.

2022 asgari ücret 4000 TL mi olacak?

Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3'ü asgari ücretin 3750-4000 lira arasında olmasını isterken, yüzde 13'ü ise 4000-4500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi. Asgari ücretin 4500 lira üzerinde olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 21.8 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.