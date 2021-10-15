2022 asgari ücret | 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç TL zam gelecek?

2022 asgari ücret zammı | Enflasyonun bir türlü kontrol alınmadığı ülkemizde son zamanlarda fahiş fiyat artışları vatandaşı bezdirmiş durumda. Marketten, pazara her ürünün fiyatı son aylarda oldukça fazla arttı. Fiyat artışları da en fazla asgari ücretliyi etkiliyor. Asgari ücret ile ev geçindirmeyen çalışanlar 2022'de asgari ücrete iyi zam yapılmasını bekliyor. Peki 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç TL zam gelecek? Asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin şimdiden tahminler oluşmaya başladı. İşte 2022 yılı asgari ücret tahmini.

Asgari ücretli son zamanlarda artan hayat pahalılığı karşısında adeta geçim savaşı veriyor. Ev kiralarının neredeyse asgari ücret seviyesinde seyrettiği ülkemizde asgari ücretle çalışanlar bir yandan ev kirası bir yandan da faturaları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Durum böyle olunca asgari ücretliler maaşlarına ciddi bir iyileşme yapılmasını talep ediyor. Hükümetin bu yönde bir çalışması olduğu da gelen bilgiler arasında. Peki 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç TL zam gelecek? İşte asgari ücret 2022 zammına ilişkin kulislerde konuşulan orranlar...

2022'de asgari ücret ne kadar olacak?

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde 2022'de asgari ücretin ne kadar olacağına dair bir analiz yapıldı. Haberde şöyle denildi: "Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz."

Asgari ücrete kaç TL zam gelecek?

Haber şu şekilde devam etti "Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz."

2022 Asgari Ücret Brüt: 4.364,50 TL (TAHMİNİ)

2022 Asgari Ücret Net: 3.447,50 TL (TAHMİNİ)

2021 asgari ücret ne kadar?

2021 yılı için milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücretet 21,56'lık artış yapıldı. 2021'de asgeri ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.