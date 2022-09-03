2022 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı mı?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte enflasyon tahminleri araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere TÜİK'in her ayın ilk günlerinde açıkladığı rakamlar ekonomide belirleyici oluyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Ağustos 2022 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler

TÜİK, her ayın başında geçen ayın enflasyon rakamlarını paylaşıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları da çok yakında paylaşılacak. Normalde her ayın 3'ünde TÜİK enflasyon oranları açıklanır. Hafta sonu olduğu için bugün açıklanmayacaktır. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Detaylar burada...

2022 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

3 Eylül hafta sonuna denk geldiği için Ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Eylül saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.

Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 olan cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.