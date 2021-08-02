2022-2023 memur zammı ne kadar? (Öğretmen-Polis-Hemşire-Diyanet) 2022-2023 memur zammı belli oldu mu? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı maaşlarına 2022 ve 2023'te yapılacak zam oranında. Memur zamları ile ilgili kritik süreç 2 Ağustos'ta başladı. Öğretmen, polis, hemşire, doktor, avukat gibi 4.2 milyon memur 2022 ve 2023 yıllarında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Ayrıca 2.2 milyon memur emeklisinin de emekli alığına yapılacak zam oranı belli olacak. İşte memur sendikalarının ve hükümetin zam teklifleri...

Memur zammı ne kadar? (Öğretmen-Polis-Hemşire-Diyanet) 2022-2023 memur zammı belli oldu mu? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı maaşlarına 2022 ve 2023'te yapılacak zam oranında. Memur zamları ile ilgili kritik süreç 2 Ağustos'ta başladı. Öğretmen, polis, hemşire, doktor, avukat gibi 4.2 milyon memur 2022 ve 2023 yıllarında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Ayrıca 2.2 milyon memur emeklisinin de emekli alığına yapılacak zam oranı belli olacak. İşte memur sendikalarının ve hükümetin zam teklifleri...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin ceplerini doğrudan ilgilendiren gelişmede kritik süreç başladı. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos Pazartesi günkü başladı. Milyonlarca memur ve emekli toplantıdan çıkacak zam oranına odaklanmış durumda. Peki 2022-2023 memur zammı ne kadar? (Öğretmen-Polis-Hemşire-Diyanet) 2022-2023 memur zammı ne zaman belli olcak?

2022-2023 memur zammı ne kadar?

2022-2023 yılında milyonlarca memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı belli oluyor. Zam görüşmelerinde kritik bir süreç başladı. Zam görüşmeleri 700 binden fazla kamu işçisini de yakından ilgilendiriyor. Peki 2022-2023 memur zammı ne kadar? Memur maaşlarına yapılacak zam oranı henüz kesinleşmedi. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos Pazartesi günkü başladı ve görüşmelerin önümüzdeki haftaya kadar sonuçlanması bekleniyor.

(Öğretmen-Polis-Hemşire-Diyanet) 2022-2023 memur zammı belli oldu mu?

Öğretmen-Polis-Hemşire-Diyanet personeli gibi milyonlarca memur maşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Memmurlar 2022 ve 2023 yıllarında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Görüşmeler henüz sonlanmadı. Toplu görüşmelerin ardından memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılcağı belli olacak.

2022-2023 memur zammı teklifleri

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen birlikte hareket ederek ortak bir teklif verdiler. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu. Sendikaların istekleri arasında tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.

Zam görüşmeleri ne zaman sonlacak?

Memur ve memur emeklileri için 2 Ağustos Pazartesi günkü yapılacak ilk toplantıyla başlayacak zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

700 bin kamu işçisi de zam oranını bekliyor

700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmelerinde sona yaklaşıldı. Yüz binlerce kamu işçisinin maaşına yapılacak zam oranı belli olacak. Kamu işçilerinin zammı bu hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

Memur nedir?

Memur devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

Türkiye'de ne kadar memur var?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'de 2021 yılı itibariyle 2,658,555 kişi memur olarak devlet kadrosunda çalışmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.