Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam oranları açıklandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonlandığını açıkladı. Bilgin yaptığı açıklamada 2022’de yüzde 5+7, 2023’te de yüzde 8+6 oranında zam yapılacağını duyurdu. Temmuz ayında zam alan memurlar 2022'de maaşlarının ne kadar olacağını hesaplamaya başladı. Peki 2022-2023 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte 2022 ve 2023 yılında zamlı memur maaşları...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam oranları açıklandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonlandığını açıkladı. Bilgin yaptığı açıklamada 2022'de yüzde 5+7, 2023'te de yüzde 8+6 oranında zam yapılacağını duyurdu. Temmuz ayında zam alan memurlar 2022'de maaşlarının ne kadar olacağını hesaplamaya başladı. Peki 2022-2023 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte 2022 ve 2023 yılında zamlı memur maaşları...

Hükümet ile sendşikalar arasında yapılan zam pazarlıklarında sona gelindi. Hkümet am teklifini sunudu ve sendikalar kabul etti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zammı duyurdu. Maaşlarına yapılan zaammı merak eden memurlar memur maaşlarına ne kadar zam yapıalcak sorusuna yanıt aramaya başladı.2022-2023 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak?

2022-2023 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

2022-2023 zam oranının açıklanmasından sonra yapılacak zamların maaşlara nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Milliyet'te yer alan haber egöre 2022 ve 2023 zamları maaşları şu şekilde yansıyacak.

Sendika üyesi 2 milyon memurun 135 lira olan sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıktı.

Sendika üyesi bekar idari hizmetler sınıfında 4.060 TL alan bir memurun maaşı gelecek yılın ilk yarısında 4.580 TL, ikinci yarısında da 4.900 TL'ye çıkacak.

Bir sonraki yıl ise ilk yarıda 5.292 TL, ikinci altı ayda da 5.610 TL olacak. Böylece iki yıllık kümülatif artış yüzde 38.17 olacak.

Bir mühendisin 7.359 TL olan maaşı gelecek yıl ilk yarıda 7.814, ikinci yarıda da 8.361 TL'ye çıkacak. 2023 yılında da ilk yarıda 9.030, ikinci altı ayda da 9.572 TL'ye yükselecek.

Sendikalı memurlar gelecek yıl ocak-haziran döneminde 400 TL, temmuz-aralık döneminde de 428 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak. Bu tutar 2023 yılında ocak-haziranda 462 TL'ye, temmuz-aralık'ta da 489 TL'ye çıkacak. Böylece toplu sözleşme ikramiyesindeki iki yıllık artış kümülatif yüzde 262'ye ulaşmış olacak.

Polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Polis ve öğretmen maaşları da 2022 ve 2023 yılında hatrı sayılır seviyede yükselmiş olacak.

1-4 hizmet kademesindeki bir öğretmen 2022 yılında 6.253 lira maaş alacak. 2023 yılında ise 7.760 lira maaş alacak.

Memurlar en son 2021 Temmuz ayında zam almıştı. İşte memurların 2021 maaşı;

UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

Polis memuru (8/1) 6.883 7.465

Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391

Mühendis (1/4) 8.025 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491

Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

Vaiz (1/4) 6.311 6.844

Avukat (1/4) 7.663 8.311

En düşük memur maaşı 4.500 4.880

Memur nedir?

Memur, devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'de 2021 yılı itibariyle 2,658,555 kişi memur olarak görev yapmakta.

Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.