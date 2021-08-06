'2021 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16,30 oldu'

'12 ve 24 ay sonrasına ilişkin ortalama enflasyon tahminlerine göre, enflasyonun sırasıyla %12,48 ve %10,52 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 12 ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması böylece %11,50 olmuştur...'

"TCMB Ağustos Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yılsonu enflasyon beklentisi %16,30 olmuştur. Kısa dönemli enflasyon beklentilerine baktığımızda; Ağustos ayı enflasyonu %0,99, Eylül ayı enflasyonu %1,17 ve Ekim ayı enflasyonu ise %1,57 beklenmektedir. Enflasyon söz konusu aylarda beklentilere paralel bir şekilde artarsa Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yıllık enflasyon da sırasıyla %19,10, %19,33 ve %18,68 olarak gerçekleşecektir."

"Temmuz ayında gerçekleşen %18,95'lik enflasyonla beraber politika faizi ile beraber eşlenik hale gelinmiştir." diyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan şunları kaydetti:"Enflasyonun ana görünümü ve temel etkenleri söz konusu olduğunda ise, bu artış eğiliminin sürebileceği görülmektedir. ÜFE, enerji ve emtia fiyatları, açılma ile gelen talep etkisi ve zayıf TRY düzlemi gibi etkenler enflasyon üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Merkez Bankası'nın %14,1 yılsonu varsayımı, piyasa bazlı beklentilerin altında kalmaktadır. Bununla beraber, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın aydan aya devam etmekte olduğunu görüyoruz. 4Ç21 döneminde ise bir miktar baz etkisinin işlemesiyle sınırlı bir düşüş görülebileceğini düşünüyoruz."

Analizde şunlar kaldedildi: "12 ve 24 ay sonrasına ilişkin ortalama enflasyon tahminlerine göre, enflasyonun sırasıyla %12,48 ve %10,52 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 12 ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması böylece %11,50 olmuştur. Repo ve Ters Repo Pazarı'nda oluşan faiz oranı beklentileri ay sonu için %19'da kalmıştır. Piyasa, Merkez Bankası'nın da politika faizi olan 1 haftalık repo faiz oranını ise cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla %19, 19, 14,89 ve 12,06 olarak öngörmektedir."

Enflasyondaki görünüm



"Enflasyona dair yukarı yönlü görünümün devam ettiği ve politika faizinin enflasyon üzerinde belirlendiği bir ortamda, Merkez Bankası'nın 12 Ağustos tarihindeki faiz kararına dair herhangi bir değişiklik beklemiyoruz." denilen yorumda şunlara vurgu yapıldı: "Buna karşılık; enflasyonun genel düzlemine göre oluşturulan mevcut faiz pozisyonunu riskli görürüz. Bu endişemiz de, enflasyonun varsayılan beklenti aralığının üzerinde bir dalgalanma eğiliminde kalabileceğinden ileri gelmektedir. Bu durumda da, aslında çok da net olmayan ve şu anki enflasyon oranından dolayı belirsizlik yaratan “enflasyon üzeri faiz” uygulaması, ilave sıkılaşma yapılmasını gerektirecektir. Merkez Bankası'nın 4Ç21'de baz etkisinden kaynaklı düşmesi beklenen enflasyon nedeniyle, bu seçeneği değerlendirmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle, 12 Ağustos toplantısında sıkılaşma ya da gevşeme şeklinde bir beklentimiz yoktur. Ekim'den sonra bir miktar düşebilecek olan enflasyon çerçevesinde sınırlı oranda faiz indirimi düşünülebilir. Merkez Bankası'nın fonlama kompozisyonunu güçlü pozitif reel getiriyi garanti altına alacak bir şekilde oluşturması gerektiğini düşünüyoruz"

Büyüme beklentileri

Analizde şu hatırlatmada bulunuldu: "Büyüme beklentilerinde iyileşme görüyoruz. Bir önceki anket döneminde %5,8 büyüme şeklinde olan 2021 GSYH beklentisinin %6'ya arttığı görülmektedir. 2022 öngörüsü ise Ağustos anket döneminde %4 büyüme şeklinde oluştu. 1Ç21 döneminde %7 olarak gerçekleşen büyümenin, 2Ç21 döneminde baz etkisini yansıtır şekilde güçlü çift hanelerde gerçekleşmesini bekleriz. Baz etkisi, sanayi üretimi ve ihracat ayaklarında güçlü şekilde ilerleyen ekonominin dönemsel olarak da güçlü bir eğilim içinde olacağını düşünüyoruz. 3Ç21'e dair elde edilen ilk öncü göstergelerde de özellikle üretim tarafındaki güçlü seyrin devam ettiğini ve ekonomide görülen açılma etkisinin de sektörel bağlamda olumlu katkı verdiğini görüyoruz. Yılın genelinde %7 üzerinde bir büyüme görebiliriz.

Döviz kuru beklentileri

Döviz kuru beklentileri 2021 yılsonu için 8,94 olmuştur. 12 ay sonrasına ilişkin kur beklentilerinin ise 9,37 olduğunu görüyoruz.TCMB tarafından uygulanan Piyasa Katılımcıları Anketi anketinde yapılması planlanan sadeleştirme çerçevesinde, katılımcılardan alınan geri bildirimler ve iç kullanıcı görüşleri değerlendirilmiş ve aşağıdaki sorular anket kapsamı dışında bırakılmıştır;

“On yıl sonra” tüketici enflasyon beklentisi,

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti beklentisi,

“Altı ay sonra” TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi,

Vadesi üç ay veya üç aya yakın olan TL cinsi Devlet İç Borçlanma Senetlerinin beklenen yıllık bileşik faiz oranı,

Vadesi beş yıl veya beş yıla yakın olan sabit faizli TL cinsi Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ikincil piyasa bileşik faiz beklentisi,

Sabit faizli TL cinsi Devlet İç Borçlanma Senetlerinin on yıl ve yaklaşık on yıl vadeli ikincil piyasa bileşik faiz oranı beklentisi.

Bu çerçevede, Ağustos ayından itibaren yenilenen anket soru formatı ile Piyasa Katılımcıları Anketi uygulanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.