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TIMETURK / EKONOMİ / 2021 Volkswagen araç fiyatları nelerdir?

2021 Volkswagen araç fiyatları nelerdir?

Çıkardığı otomobiller ile dünyada sıklıkla kullanılan araba markalarının başında gelen Volkswagen, 2021 yılında yeni modelleri ile araba satın almak isteyenlerin beğenesine sunuldu. Şık tasarımlı araçları ile birçok kişi tarafından tercih edilen Volkswagen, sahip olduğu özellikler ile muazzam bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu deneyimi yaşamak isteyen vatandaşlar son dönemlerde internet üzerinden Volkswagen’in araçları hakkında araştırma yapmaktadır. Peki Volkswagen 2021 fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen Polo, Golf, Tiguan ve Passat fiyatları ne kadar oldu?

47 Dakika Önce
2021-07-24 12:44:04
2021 Volkswagen araç fiyatları nelerdir?

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Almanya merkezli ve otomativ sektöründe öncü firmalardan biri olan Volkswagen, yeni araç modelleri ile takipçilerinin karşısına çıktı. Eşsiz tasarımı, çevreye duyarlı yapısı ve konforlu özellikleri ile birçok kişi tarafından tercih edilen Volkswagen, son dönemlerde oldukça popüler olmaya devam ediyor. Volkswagen araçlarının fiyat listesini merak eden birçok kişi internet üzerinden araştırmalar yapıyor. İşte tüm detayları ile Volkswagen araç fiyatları…

Volkswagen araç fiyatları nelerdir?

Volkswagen 2021 yılında piyasaya sürdüğü araçlarının fiyatlarını ise şöyle belirlemiştir;

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Volkswagen hakkında bilgi

Volkswagen 1937 yılında Almanya'da kurulan ve o dönem sadece tek model araba üreten bir firmaydı. Dönemin Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından Alman Otomotiv Birliğine kurdurtturulan Volkswagen, o dönemden beri Almanya'nın en büyük araba üreticilerinden biridir. Kelime anlamı olarak halkın arabası anlamına gelmektedir. Volkswagen bünyesinde birçok araba markası da bulunmaktadır. Bu markalar “Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda ve Sciana'dır. Volkswagen, çeşitli ülkelerde, ülkelerin ve bölgenin ihtiyacına göre kamyon ve otobüs üretimi de yapmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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