2021 Polislere ne kadar zam yapılacak? 2021 Polis temmuz zammı ne kadar (kaç lira)

Haziran ayı enflasyonunu milyonlarca kişi dört gözle bekliyor. Emekli ve memurlar temmuz ayında maaşlarını zamlı alacak. Polisler de haziran enflasyonu ile birlikte maaşın zamlı alacak. Peki Polislere ne kadar zam yapılacak? 2021 Polis temmuz zammı ne kadar (kaç lira) olacak? Polislere ne kadar zam yapıldı? Binlerce polis memuru da yapılacak zam oranını merak ediyor. İşte 2021 polis güncel maaşları ve polislere yapılacak temmuz zammı tahmini...

Haziran ayı enflasyonunu milyonlarca kişi dört gözle bekliyor. Emekli ve memurlar temmuz ayında maaşlarını zamlı alacak. Polisler de haziran enflasyonu ile birlikte maaşın zamlı alacak. Peki Polislere ne kadar zam yapılacak? 2021 Polis temmuz zammı ne kadar (kaç lira) olacak? Binlerce polis memuru da yapılacak zam oranını merak ediyor. İşte 2021 polis güncel maaşları ve polislere yapılacak temmuz zammı tahmini...

Milyonlarca kişinin maaşına haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile zam yapılacak. Haziran ayı endlasyon rakamlarının belli olsamından sonra emekliler ve memurlara yapılacak temmuz zammı da netlik kazanacak. Maaşlarına yapılacak zammı merak edenler şimdiden araltırmaya başladı bile. Polislere de temmuz ayında zam yapılacak. Peki polislere temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? Polis temmuz zammı ne kadar oldu? İşte polis memurlarına temmuz ayında yapılacak tahmini zam tuararı...

2021 POLİS MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Polisler temmuzda yapılacak zam oranı tahmini olarak aşağıdaki gibi olacaktır. İşte 2021 temmuz zamlı polis maaşları (tahmini)

* Başkomiser (3/1): 8.404

* Polis memuru (8/1): 7.359

* Emekli başkomiser (1/4): 4.161

* Emekli polis memuru (8/1): 4.161

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Milyonlarca memur açıklanacak haziran ayı enflasyon oranlarını bekliyor. Haziran ayı enflasyonu ile memur ve emeklilere yapılacka zam oranı da netlik kazanacak. Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak.

2021 YILI POLİS SAYISI

2021 yılı Polis sayısı açıklandı. Buna göre 2021 yılı performans raporuna göre Emniyet Genel Müdürlüğünde 328 bin 719 personel görev yapmaktadır. Bunların 259.714 kişi Polis Memuru görev yapmaktadır. Polis olarak ise, 4.714 Komiser, 11.233 Komier Yardımcısı ve 550 Başkomiser olarak raporda yayımlandı.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Haziran enflasyonu emeklileri de yaından ilgişendiriyor. Temmuz'un 5'inde açıklanması beklenen enflasyon rakamları ile milyonlarca emeklinin maaşına zam gelecek. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor. Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 7,67 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz'da yüzde 7,67 oranında artacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.